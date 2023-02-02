Финансисты рекомендуют совершать платежи по ВЭД в национальных валютах

Санкционные ограничения, введенные еще в марте прошлого года, негативно сказались на расчетах в долларах США. Банки-корреспонденты ужесточили требования к платежам в этой валюте, что привело к трудностям в расчетах с контрагентами.

«Левобережный» активно развивает свою корреспондентскую сеть, чтобы клиенты имели возможность совершать платежи в валютах, альтернативных доллару США. Благодаря этому по итогам 2022 года удалось снизить долю расчетов в этой валюте с 60% до 28%.

На сегодняшний день «Левобережный» предоставляет возможность осуществлять платежи в национальных валютах Китая, Армении, Грузии, Беларуси, Казахстана, Турции, Узбекистана, а также стран Европейского союза. Прямые корреспондентские счета в ведущих банках по всему миру позволяют проводить расчеты в разных валютах оперативно без банков-посредников и снизить операционные расходы клиента, возникающие при исполнении внешнеторговых контрактов.

Если ваш контрагент испытывает трудности с получением или отправкой переводов, специалисты Банка «Левобережный» помогут выстроить оптимальный маршрут и подберут иностранный банк для осуществления платежа. Для этого вам достаточно обратиться к персональному валютному контролеру. Узнать его телефон и электронную почту можно в ОНЛАЙН-офисе в разделе «ВЭД-ассистент» или в единой справочной службе банка по номеру 8-800-3333-555.

Новые клиенты могут заказать консультацию по ВЭД на сайте.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото: freepik.com