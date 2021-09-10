Рекламодателям

Группа ВТБ: рост цен на новостройки замедляется

  • 10/09/2021, 14:48
По данным экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в Группу ВТБ), цены на первичном рынке Москвы в августе сократились на 3% по сравнению с июлем.

Новости компанийАналитики ждут укрепления тренда осенью и называют текущую ситуацию на рынке недвижимости «временем покупателя».

Средняя цена квадратного метра на рынке новостроек в столице сегодня составляет около 280 тыс. рублей. На вторичном рынке в августе рост цен также снизился – до минимального 1%, в июле он составлял 1,5%. Средняя цена за «вторичку» составляет в Москве порядка 260 тыс. рублей за квадратный метр.

В Санкт-Петербурге стоимость квартир в новостройках пока не меняется, хотя уже заметен тренд на резкое замедление роста цен. Если в первом полугодии они увеличились на 20%, то за июль-август – всего на 2,5%. Средняя стоимость квадратного метра на рынке региона сегодня составляет 180 тыс. руб.

По оценке аналитиков М2, в связи с выходом сезонных предложений уже осенью прирост цен в Петербурге и Ленобласти может остановиться. На вторичном рынке цены на недвижимость с мая колеблются в диапазоне 175-180 тыс. руб./кв. м.

«Снижение роста цен заметно в большинстве регионов, в том числе – на столичных рынках, максимально «перегретых» за последние 1,5 года. Важным фактором стала нормализация потребительского спроса, который достиг своего пика накануне изменений ипотечной госпрограммы. Сейчас ценовые условия на объекты в новостройках корректируются покупателем, который понимает изменившуюся конъюнктуру рынка и ждет от застройщиков более выгодных предложений. В результате, сначала мы увидели снижение среднего чека на первичном рынке в июле, а уже в августе – и постепенное снижение цен. Ожидаем, что осенью-зимой этого года тенденция продолжится – и для желающих купить квартиру в новостройке или инвестировать этот момент будет очень своевременным», – комментирует генеральный директор «Метра квадратного» Вячеслав Дусалеев.

Топ-менеджер также отметил рост спроса на вторичном рынке, где традиционно совершается порядка 80% всех сделок. «Ипотечные предложения на новостройки и готовые объекты, по сути, выровнялись в конце лета, и многие покупатели стали активнее обращать внимание на вторичный рынок, где в последнее время не наблюдалось столь резкого роста цен. Продолжится ли эта тенденция в дальнейшем, во многом, будет зависеть от поведения продавцов квартир на вторичном рынке. Важно учитывать, что в условиях конкуренции за потребителя застройщики могут предлагать более гибкие варианты приобретения жилья, дополнительные бонусы и сезонные акции, чтобы удержать массового клиента», – добавил Вячеслав Дусалеев.

484

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : новостройки недвижимость Метр квадратный ВТБ


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

В Бурятии перед судом предстанут гражданин КНР и гендиректор ООО за контрабанду

10/09/2021, 11:27

Сибиряки стали реже жаловаться на банки

09/09/2021, 17:53

Экс-чиновника мэрии Иркутска осудили на семь лет условно за получение взятки

08/09/2021, 11:22

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Денис Иванов: Сейчас не мы выбираем сотрудников, а сотрудники выбирают компанию

Все материалы
Лента новостей

Экс-полицейский за взятку новогодней елкой заплатит 250 тысяч рублей

10/09/2021, 16:14

Акции «Сибтехномаша» пойдут с молотка

10/09/2021, 16:02

Цели устойчивого развития в российской раскладке

10/09/2021, 14:10

В Новосибирской области прописывают правила аренды земли под гаражами

10/09/2021, 13:52
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
16/08/21, 16:11

Новости компаний

Пользователи Wink бесплатно обменяли сто тысяч фильмов

10/09/2021, 12:08

Кредит на госзакупки в Банке Акцепт!

09/09/2021, 17:44

ВТБ Факторинг и Ассоциация корпоративных казначеев запустили образовательный интернет-портал

09/09/2021, 10:22

Юридические лица и ИП могут получить скидку 50% на бизнес-пакеты РКО при открытии счета

09/09/2021, 10:19

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Бизнесу могут перекрыть дорогу к контрактам и кредитам

На рынке труда растет спрос на аутсорсинг

Правительство России снова «заморозило» проверки малого и среднего бизнеса

Область вложит в развитие инфраструктуры более 23 млрд рублей

Новосибирские предприятия выходят на международную товарно-сырьевую биржу

Финансы

Как не попасться на удочку мошенникам из недобросовестных КПК?

Санкт-Петербургская биржа готова продавать продукцию новосибирского карбонового полигона

«Дочка» АФК «Система» создала коллаборацию с новосибирской компанией

Налоговая снова потребовала банкротства новосибирского «Медтехнопарка»

Россияне готовятся зарабатывать на солнечных и ветряных фермах

Политика

Новости Новосибирска

Лидер новосибирских «родинцев» обратился в суд за защитой репутации

Бывший депутат-застройщик стал советником в городском хозяйстве

В горсовете Новосибирска может вырасти количество вице-спикеров

Экс-губернатор обжалует частичную компенсацию морального вреда

Более 200 подписей «отзывантов» мэра признаны негодными

Недвижимость

Новости Новосибирска

В Новосибирской области прописывают правила аренды земли под гаражами

Следственный комитет Новосибирска проверят из-за дольщиков

Бассейн СКА на Воинской начали строить в новом корпусе

До конца года дороги к ледовой арене должны быть построены на 70-80%

Новосибирская область получила 700 млн рублей на ускоренное расселение ветхого жилья

Технологии

Финансы

Россияне готовятся зарабатывать на солнечных и ветряных фермах

Первый сибирский ритейлер установил электронные ценники

Резиденты Академпарка придумали, как ускорить процесс обязательной маркировки

На форуме «Армия 2021» представили первую отечественную полноформатную тепловизионную камеру

«Золото» XV Сибирской венчурной ярмарки взял проект по синхронизации работы на маркетплейсах

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон отсеет телефонный спам

МегаФон снизил тарифы для всех российских студентов

Новосибирск вошел в пятерку городов — лидеров спроса на детские гаджеты

МегаФон назвал мобильную столицу области: это не Новосибирск и даже не город

МТС оцифрует приборы учета в 100 жилых домах Академгородка

Агропром

Новости Новосибирской области

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Агросклад PepsiCo в Новосибирске принимает первый сибирский картофель

Новосибирские элеваторы готовы к приему зерна нового урожая

Аграрии региона получат 150 млн рублей на удобрения из резервного фонда

Транспорт

Новости Новосибирска

К «маршрутной» проблеме подключились первомайские общественники

Безопасность дорожного движения подорожает

На ОбьГЭСе требуют отставки начальника управления пассажирских перевозок

Определен подрядчик для строительства трамвайных путей до нового автовокзала

Marussia на «Технопроме» не будет

Медицина

Новости компаний

У вас нет язвы или гастрита? Повезло… А может, вы просто давно не обследовались?

Инвестор намерен начать строительство инфекционной больницы в Новосибирске уже в этом году

Новосибирские ученые достучались до центра

В Новосибирске пять ковидных госпиталей вернутся к плановой работе

Коронавирус: как быстрее попрощаться с его последствиями?

Авто

Авто

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Туризм

Новости Новосибирска

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Ростуризм до конца года запустит продажи по кешбэку на зимний сезон

Ростуризм продлил продажи путевок с кешбэком до середины сентября

Туристические объекты региона обследуют в преддверии МЧМ-2023

Общество

Новости Новосибирска

Цели устойчивого развития в российской раскладке

В Новосибирской области прописывают правила аренды земли под гаражами

Проект реставрации «Дома с часами» поддержит областной бюджет

«Новосибирский городской открытый колледж» прописался в Академпарке

«Нашей школе» дали год на работу над ошибками

Стиль жизни

Новости компаний

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска