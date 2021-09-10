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Цели устойчивого развития в российской раскладке

  • 10/09/2021, 14:10
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Те компании, которые выбрали для себя стратегию развития бизнеса, основанную на ЦУР, не только в тренде, но и, как минимум, на шаг впереди, считают эксперты.

Новости Новосибирска

Интеграция в бизнес-процессы

Все больше российских компаний принимают и реализуют проекты в рамках программы ООН «Цели устойчивого развития». Многие используют эти проекты для повышения своей конкурентоспособности и в борьбе за партнеров, рынки, и кадры.

— Наша программа «Вместе к НУЛЮ» разработана с привлечением ведущих экспертов и согласуется с Целями устойчивого развития ООН. Она состоит из четырех основных целей: НУЛЕВОЙ углеродный след, НОЛЬ водных отходов, НОЛЬ безответственного употребления алкоголя и НУЛЕВАЯ культура несчастных случаев. Чтобы наши амбиции были измеримыми и осуществимыми, они подкреплены отдельными целями на период до 2030 года, — рассказывает Анастасия Малетина, управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям, пивоваренная компания «Балтика» в регионе Сибирь (Новосибирск).

В этой компании программа устойчивого развития является частью как глобальной, так и российской долгосрочной стратегии и интегрирована в бизнес-процессы. Аналогичный подход к организации работы еще у одной компании с иностранным участием.

— Мы хотим привести компанию ИКЕА к такой модели бизнеса, которая помогает демонстрировать экологичное и социально ответственное поведение. Наш ориентир — миссия ИКЕА — изменить к лучшему повседневную жизнь людей, — заявляет менеджер по устойчивому развитию, ИКЕА Новосибирск Валерий Гусев.

Директор по взаимодействию с государственными органами и общественными организациями Mars Petcare Марианна Онуфриенко напомнила, что Mars — семейная компания, ее акции не торгуются на бирже, она не зависит от биржевых отчетов и не подвержена обязательному ESG-аудиту

— Наше решение заниматься политикой устойчивого развития — это решение семьи Mars, которую волнует, в каком состоянии они передадут планету будущим поколениям, — рассказывает она. — Мы создали внутри компании культуру ответственного отношения к природе, и у всех нас мотивация ровно та же, как и у владельцев бизнеса. Это наша планета, все мы живем здесь, а значит, должны бережно относиться к природе. Ведь здесь будут жить наши дети, внуки и правнуки. В Mars говорят: «Будущее начинается с того, как мы ведем бизнес сегодня». И если мы можем сделать что-то, чтобы завтра наша планета была лучше или хотя бы не хуже, чем сегодня, — мы делаем это.

Руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами по Сибирскому округу ПАО «Магнит» Елена Погодаева отмечает, что общество сегодня сталкивается со многими проблемами: экономическими, социальными и экологическими.

— Лучший способ решить эти проблемы — действовать ответственно и устойчиво. Мир меняется, и мы должны меняться вместе с ним. Огромный масштаб нашего бизнеса и его влияние на общество делают устойчивое развитие чрезвычайно важной частью долгосрочной стратегии развития. Мы готовы повышать собственную эффективность для достижения позитивных изменений и объединять усилия с нашими партнерами и поставщиками, экспертами для обмена передовым опытом на благо наших потребителей, сотрудников и общества в целом, — рассказывает Елена Погодаева. — Так, например, в этом году «Магнит» и крупнейшие FMCG-компании объединились для реализации инициативы «Вместе за здоровое будущее», основная цель которой — помочь людям вести более здоровый образ жизни, сформировать ответственный подход к заботе о себе, близких и окружающей среде.

Дмитрий Шарков, управляющий по корпоративным вопросам региона Сибирь и Дальний Восток аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России, считает, что Цели устойчивого развития за последние годы стали основным ориентиром для бизнеса, стремящегося принимать активное участие в решении глобальных проблем.

— Приверженность этим целям, а также принципам ESG (корпоративной, социальной и экологической ответственности) позволяет многим компаниям сохранять стабильность, — уверен Шарков. — Сегодня социальная ответственность любой публичной компании — важная составляющая ESG-факторов, которые помимо финансовых показателей входят в периметр оценки ее инвестиционной привлекательности во многих странах мира, включая Россию.

Согласно исследованию, проведенному Deloitte, 72% руководителей компаний считают, что снижение негативного влияния на окружающую среду — крайне важная задача для их компании, она представляется им более значимой, чем любые другие вопросы социального характера.

— В каждой госкомпании должен быть топ-менеджер, отвечающий за устойчивое развитие. Компании с государственным участием реализуют отраслевые политики в соответствии с целями и задачами, поставленными правительством РФ. С учетом современных вызовов и угроз (как внешних, так и внутренних) руководству компаний приходится формировать свои стратегии и инвестпрограммы, включая управление экологическими и климатическими рисками. Такой подход требует определенных компетенций на уровне топ-менеджмента госкомпании. Корпоративному управлению в компаниях нужно придать дополнительный «зеленый» аспект. Сделать это можно через правительственные директивы, — комментирует исполнительный директор Российского экологического общества Юлия Филаткина.

Председатель Российского экологического общества, сопредседатель Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию (Москва) Рашид Исмаилов уверен, что коммерческий сектор, принимая Цели устойчивого развития, вносит огромный вклад в улучшение благосостояния общества, помогает решать глобальные проблемы, предлагая свои продукты и услуги — и так влияет на состояние окружающей среды. Кроме того, следование ЦУР делает компанию намного более привлекательной в глазах общества, власти, партнеров и инвесторов. По его словам, было бы здорово, если бы в каждой компании имелся отдельный департамент по ее адаптации к ЦУР.

— Инвестиций за рубежом вполне хватает, но не в России. У нас в стране до сих пор ЦУР не адаптированы и «не приземлены» на национальный уровень. Мало кто понимает философию и идеологию ЦУР. Для этого нужны образовательные программы. А финансирование со стороны государства необходимо только с точки зрения обеспечения условий и инфраструктуры, например в обеспечении населения чистой водой, — рассуждает Рашид Исмаилов.

Директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка (Новосибирск) Станислав Тишуров добавляет, что наиболее крупные компании, лидеры бизнеса, интегрируют цели и задачи устойчивого развития в свои стратегии и программы действий.

— Роль нашего банка в качестве основного финансового партнера аграрно-промышленной сферы в рамках ESG повестки велика. Из 17 Целей устойчивого развития, сформированных ООН, большая часть относится к агропромышленному сектору: ликвидация голода, чистая вода и санитария, устойчивые города и населенные пункты, ответственное потребление и производство… — перечисляет банкир. — Поддержка местных фермеров или рынков, предпочтение продуктам питания, произведенным устойчивыми методами, а также участие в борьбе с продовольственными потерями — путь развития аграрной отрасли. Россельхозбанк следует парадигме, позволяющей укреплять социально-экономическое положение страны, реализуя проекты и финансовые инструменты, стимулирующие охрану окружающей среды.

Исполнительный директор Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (Новосибирск) Наталья Кошелева напоминает, что основной запрос бизнеса — продвижение компании на рынке. Инструменты продвижения должны быть актуальными.

— Те компании, которые выбрали для себя стратегию развития бизнеса, основанную на ЦУР, не только в тренде, но и, как минимум, на шаг впереди. Такая стратегия принесет пользу обществу, экологии, но и самим компаниям. Речь идет не только о крупном бизнесе, — констатирует Кошелева. — Если предприниматель имеет амбиции, планы выйти на международные рынки, то важно задуматься о выборе правильного пути. Ведь при прочих равных выбор (инвестора, партнера) будет сделан в пользу компаний, которые в работе используют принципы ЦУР.

Кроме того, по мнению эксперта, сейчас, когда на рынке повсеместно наблюдается дефицит рабочих специалистов, принципы ЦУР могли бы дать дополнительную привлекательность компании как работодателю.

— Это ваша репутация, это культура и даже актуальность вашей компании, — подчеркивает Наталья Кошелева, обращаясь к бизнес-сообществу.

Тематический акцент

Большинство участников рынка делает особый акцент на экологической тематике ЦУР.

— Если говорить об экологическом аспекте наших стратегических целей, то «Балтика» стремится использовать все виды источников энергии с наибольшей эффективностью. Например, в качестве альтернативных источников энергии «Балтика» в Новосибирске использует холодный воздух, зимой охлаждая продукцию в процессе производства с помощью технологий фрикулинга, а не энергоемких компрессоров. Также компания использует в котельных пивоварни биогаз с биологических очистных сооружений, — перечисляет Анастасия Малетина. — Мы работаем с заботой об окружающей среде и стремимся сокращать свой экослед по всей цепочке жизненного цикла продукции — от поля до бокала, от выращивания экологически чистых сортов пивоваренного ячменя, сокращения экоследа производства до сбора и переработки отходов упаковки.

Валерий Гусев также считает, что для перехода на экологичное и социально ответственное поведение необходимо сменить методы работы с линейных на циклические, то есть не только потреблять ресурсы, но и получать их из переработанного сырья.

— Поскольку наш бизнес строится на использовании ручного труда и природных ресурсов, такой подход позволит гарантировать будущее компании ИКЕА, цепочки создания стоимости и достойный уровень жизни миллионов людей, участвующих в ее создании. Мы уверены, что корпоративная культура ИКЕА, наши ценности и методы работы совершенно необходимы для выполнения миссии. Другими словами, дело не столько в том, что мы делаем, сколько в том, как мы это делаем, — уверен собеседник Infopro54.

В компании Mars напоминают, что экологическое благополучие в последние годы вышло на первый план не только в рамках государственной повестки, но и как условие деятельности крупных компаний. Кроме того, реализация стратегии устойчивого развития влияет на имидж, потребители во всем мире оценивают деятельность организаций (особенно крупных) по тому, как они ответственно относятся к планете, насколько бережливо производство и какое влияние оно оказывает на экологическую ситуацию в конкретном регионе.

Социальная активность приводит к росту ответственности брендов. Общение в социальных сетях, публичная оценка производимых продуктов и в целом деятельности на рынке и в конкретном регионе, скорость распространения информации затрудняют экономическое развитие компаний, не придерживающихся честных подходов в сфере устойчивого развития. И напротив, открытые и практикующие реализацию концепции ЦУР ООН организации за счет этого преуспевают, — уверена Марианна Онуфриенко.

Кроме того, по ее наблюдению, деятельность компаний по реализации стратегии устойчивого развития чаще всего связана с повышением экологичности производств, снижением нагрузки на экологию, восстановлением лесов, поддержкой здорового образа жизни и социальных инициатив.

— Безотходное производство, снижение отрицательного влияния на окружающую среду, поддержка конкретных социальных групп, спасение бездомных или краснокнижных животных всегда находят отклик у жителей. Мы видим, что с годами вовлеченность потребителей в эти процессы растет, и это прекрасно, — говорит госпожа Онуфриенко.

Если рассматривать глобальный контекст, то деятельность «Салым Петролеум» также направлена на реализацию общемировой повестки дня в области устойчивого развития, а именно 17 Целей устойчивого развития, разработанных ООН. Естественно, работа компании не направлена на решение всех глобальных мировых проблем.

— С самого начала деятельности компании «Салым Петролеум» мы определили ключевые, приоритетные направления работы в области устойчивого развития и социальной ответственности. Это здравоохранение и образование, поддержка местных сообществ и коренных народов, развитие малого бизнеса, реализация программ в области безопасности, экологии и биоразнообразия. Такое стратегическое видение остается неизменным более 18 лет, — рассказывает старший советник по внешним связям и устойчивому развитию «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» Алла Мишина.

«Сибантрацит» способствует достижению ЦУР в рамках развития бизнеса и через реализацию специальных программ корпоративной социальной ответственности.

Например, наращивая объемы добычи, «Сибантрацит» создает новые рабочие места и способствует экономическому развитию территорий присутствия (ЦУР 8). Компания также приводит в регион крупных подрядчиков, создающих свою техническую базу и набирающих персонал.

Социальные программы «Сибантрацита» направлены на достижение нескольких ЦУР. Для повышения доступности образования (ЦУР 4), вместе с вузами и техникумами Новосибирской области компания организует обучение востребованным горным специальностям. Выпускники этих программ идут работать в «Сибантрацит» и в другие компании. Реализуется программа компьютеризации школ, в рамках проекта «Учитель для России» привлекаются в сельские школы молодые педагоги.

Осуществляется программа восстановления биоресурсов (ЦУР 15), проводятся различные экологические акции и мероприятия с участием сотрудников группы и местного населения (посадка деревьев, уборка территории Беловского водопада, проведение регулярного экологического мониторинга с участием независимых экспертов и местных жителей).

Стремясь к развитию устойчивых городов (ЦУР 11), «Сибантрацит» строит партнерские отношения с местным населением и способствует развитию сообщества. Основные социальные и благотворительные программы для населения реализуются в рамках Соглашений о социально-экономическом развитии на территории Искитимского района в 7 муниципальных образованиях, где расположены производственные объекты компании. Проводятся выездные встречи в сельсоветах, во время которых конкретные пожелания жителей включаются в планы социальных программ.

— Среди наших приоритетов — благоустройство территорий, помощь учреждениям образования, культуры и спорта, охрана окружающей среды, поддержка молодежи и социально незащищенных слоев населения, — констатирует Елена Лещинская руководитель управления КСО и коммуникаций ООО «УК «Сибантрацит». — В этом году «Сибантрацит» запустил грантовый конкурс «Территория возможностей». Этот новый для нас инструмент, с помощью которого мы хотим вовлечь наиболее активных людей в совместную работу по развитию местных сообществ.

Павел Карнаух, первый вице-президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» считает, что проекты в рамках ЦУР или проекты устойчивого развития — это новая и востребованная парадигма для бизнеса с точки зрения трех компонентов: экологического воздействия, социальной составляющей и регулирования.

— Сегодня мы не можем пренебрегать ограниченностью природных ресурсов — это вопрос мировой стабильности. Поэтому компании реализуют проекты, направленные на бережное производство. Развитие и стабильность социальных систем — это также бережное отношение к наиболее ценному ресурсу — человеческому. Наконец, регулирование на уровне государства или компании позволяет закрепить эти принципы и обозначить порядок их реализации, — делает вывод бизнесмен.

Дмитрий Шарков уверен, что в недалеком будущем ESG-факторы станут неотъемлемой частью механизма саморегулирования в глобальной экономике, когда перспектива оставаться устойчивым бизнесом и иметь долгосрочный финансовый успех будет мотивировать компании наращивать инвестиции в такие нематериальные активы, как инновации, социальная деятельность, инклюзивная корпоративная культура.

— Например, инвестируя значительные ресурсы в разработку, исследования и продвижение альтернативных никотинсодержащих продуктов с пониженным риском, ФМИ поступательно приближается к своей главной цели: кратно снизить вредное воздействие курения сигарет на общественное здоровье по всему миру, -— рассказывает собеседник Infopro54. — Один из ключевых показателей эффективности нашей стратегии в области устойчивого развития — отказ от курения обычных сигарет среди совершеннолетних курильщиков, не готовых отказаться от вредной привычки, и их переход на никотинсодержащие продукты с доказанным пониженным уровнем вредного воздействия.

Фокус тиражирования

Все опрошенные Infopro54 участники обзора заявили, что проекты ЦУР важно продвигать не только на федеральном, но и на региональном уровне. Только массовый интерес бизнеса, власти и населения позволит изменить ситуацию в глобальном плане.

— Мы считаем, что в решении проблемы изменения климата ключевое значение имеют лидерство бизнеса и развитие партнерства, в том числе на уровне региона. Бизнес должен активно участвовать в глобальной повестке по сокращению парниковых газов и помогать переходить к низкоуглеродной экономике, устойчивой к изменению климата, — говорит Анастасия Малетина. — Наша компания уделяет большое внимание экологической ситуации в регионах расположения своих заводов и предъявляет высокие требования к экологической безопасности производства. Кроме того, в составе регионального представительства «Национального совета по корпоративному волонтерству» наша компания вовлекается и в общественные природоохранные мероприятия: волонтеры компании помогают в восстановлении и уборке лесов, парков, рек и т. д.

Валерий Гусев считает, что дом человека и его образ жизни оказывают огромное влияние на его здоровье, самочувствие и планету. Например, именно частные домохозяйства потребляют треть всей электроэнергии и воды. Если помочь максимальному числу людей использовать энергию из возобновляемых источников и уменьшить потребление воды и энергии, это существенно изменит ситуацию.

— Качество еды, воды и воздуха беспокоит людей по всему миру. Влияние отходов и загрязнения уже заметно в жизни многих людей. Люди ждут, что такие бренды, как ИКЕА, сделают экологичный образ жизни доступнее и привлекательнее. Они ищут различные идеи и решения и рассчитывают на инновации в образе жизни: в маленьких квартирах, для осознанного потребления, с меньшим количеством отходов или продления срока службы вещей, — поясняет он. — Будучи одной из 10 крупнейших мировых компаний, работающих в сфере производства продуктов питания, мы несем ответственность за предоставление полезной и питательной еды. Мы стремимся не только предложить экологичные товары для обустройства дома, услуги и решения, но и вдохновить покупателей и помочь им изменить свой образ жизни к лучшему, перейти к осознанному потреблению.

По его словам, до недавнего времени ИКЕА в основном стремилась помочь покупателям экономить энергию и прочие ресурсы, а также снизить количество отходов. Сейчас компания также намерена сосредоточиться на продвижении здорового и экологичного образа жизни.

Марианна Онуфриенко уверена, что любые перемены начинаются с человека, поэтому каждый житель Земли может стать частью решения глобальных проблем — даже не вставая с дивана.

— Достижение поставленных целей осуществимо только сообща, на уровне государства, частных компаний, НКО и общества. Инициатива может исходить как от обычного человека, так и крупной компаний или властей, — поясняет представитель Mars. — Важно другое: пока мы не создадим сильную культуру устойчивого развития и ответственного потребления в обществе, мы не добьемся значимых результатов. Своим примером, а также социальными акциями мы показываем жителям городов и регионов, что значит быть ответственным за будущее планеты.

«Магнит» как ритейлер работает в 7 федеральных округах РФ и является лидером по количеству магазинов в России, имея обширную инфраструктуру в регионах.

— Чтобы добиться выполнения поставленных целей, мы должны реализовывать наши инициативы во всех регионах, в том числе в Сибири. Уже сегодня мы отмечаем, что наши покупатели стали более ответственно относиться к вопросам собственного здоровья, охраны окружающей среды, чаще делиться этой информацией друг с другом, — уточняет Елена Погодаева. — Получая понимание и поддержку среди потребителей, вовлекая их в свои проекты, мы повышаем общую осведомленность общества о том, что наша планета должна быть здорова не только на протяжении жизни нынешнего поколения, но и следующих.

Компания «Салым Петролеум» с первых дней своей производственной деятельности также стремится вносить посильный вклад в решение социально-экономических проблем на территории своего присутствия. В тесном сотрудничестве с органами местной и региональной власти и представителями местного сообщества компания реализует масштабную программу корпоративной социальной ответственности и социальных инвестиций в регионе.

— В своей деятельности СПД руководствуется принципами устойчивого развития — это экономическая эффективность, охрана окружающей природной среды, поддержание биоразнообразия и внимание к социальной сфере, — поясняет Алла Мишина. — Мы считаем, что работа над реализацией принципов устойчивого развития имеет решающее значение для успеха всего Салымского проекта. Поэтому мы стараемся в максимальной степени обеспечить баланс экономических, экологических и социальных факторов как краткосрочного, так и долгосрочного характера, соблюдая при этом интересы всех заинтересованных сторон: местного населения, государства, акционеров, сотрудников и партнеров.

Елена Лещинская уверена, что продвигать идеи устойчивого развития в регионах нужно в первую очередь потому, что идеология ЦУР — локальное решение глобальных проблем — это очень практические шаги к повышению качества жизни и уровня развития общества, применимые к любой ситуации и любому региону.

— Многие отрасли экономики — производство, промышленность, лесозаготовка — сосредоточены в регионах России. Развитие региональных центров обсуждается на законодательном уровне. Принципы устойчивого развития — это более комплексный подход к инициативам, которые уже давно реализуются компаниями. Понимание и принятие именно комплексного подхода особенно важно для движения в направлении Целей устойчивого развития, — добавляет Павел Карнаух.

Станислав Тишуров добавляет, что сегодня крайне необходимо обеспечить качественную и надежную инфраструктуру для экономического развития региона и повышения уровня жизни человека. Поэтому Россельхозбанк решает комплекс стратегически важных социальных задач по улучшению жилищных условий сельского населения, повышению инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, повышению уровня занятости сельского населения.

— В банке была создана цифровая экосистема «Своё Фермерство», которая включает в себя крупнейший маркетплейс сельскохозяйственных товаров «Свое Родное», агрегатор вакансий и резюме в отрасли АПК, инструменты и сервисы для ведения агробизнеса, а также предлагает финансовые услуги фермерам, — перечисляет банкир.

По мнению Наталья Кошелевой, проекты ЦУР необходимо продвигать в регионы, чтобы бизнес на местах имел шансы конкурировать со столичными компаниями, которые давно уловили тренды и уже работают по стратегии, основанной на принципах ЦУР, а не только размышляют об этом.

Рашид Исмаилов добавляет, что на сегодняшний день наблюдается дефицит «зеленых» профессий, поэтому нужно готовить молодежь, чтобы она с раннего возраста вникала и погружалась в повестку и работу по достижению целей экологичного и устойчивого развития. Особенно важно нести эту повестку в регионы, поскольку каждый из множества российских регионов может предложить свой уникальный опыт и знания в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития. Комплексный подход к вопросам достижения ЦУР, заключающийся в интеграции деятельности регионов России, обеспечит более быстрое и успешное решение этих вопросов как на локальном, так и на мировом уровне.

— Мы выявляем проблематику, связанную с дефицитом профессий. У нас в любом случае все, что мы делаем, будет «эко». Нам нужны компетенции, нам нужны новые знания, новые навыки — «зеленые» навыки. Мы вызов этот приняли. Нам нужно доказывать, что РФ является лидером в экологичной повестке… Россия — донор планеты, поэтому у нас есть для этого основания, — Рашид Исмаилов.

Он отмечает, что во многих учебных заведениях сегодня подобные направления уже открыты, ведь в каждой компании требуются специалисты, отвечающие за решение вопросов устойчивого развития. И это неудивительно, потому что в мире сегодня конкурируют за экологичную, «зеленую», климатическую повестку, и Россия в этом смысле не исключение.

Дмитрий Шарков считает, что ориентация бизнес-стратегий на реализацию целей устойчивого развития помогает компаниям стать более адаптивными к изменениям и сильными, что содействует реализации национальных проектов и программ на региональном и федеральном уровнях.

— Именно поэтому капитализация «зеленых» проектов будет и дальше нарастать. Компаниям можно смело направлять свои ресурсы на создание долгосрочной добавленной ценности для всех вовлеченных сторон: потребителей, сотрудников, бизнес-партнеров и общества в целом. В связи с этим открытое партнерство и синхронизация усилий государства, бизнеса и общества являются крайне важными аспектами на этом пути, — резюмирует Шарков.

Фото: pixabay.com Фото спикеров предоставлены пресс-службами компаний

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Россия

Теги : экология Цели устойчивого развития ООН НКО конференция климат город бизнес ESG


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Точка зрения

…призыв к действию

Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества, сопредседатель Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию (Москва):

…план достижения лучшего будущего

Станислав Тишуров, директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка (Новосибирск):

…партнерство между бизнесом и обществом

Елена Лещинская, руководитель управления КСО и коммуникаций ООО «УК «Сибантрацит»:

…приоритетные цели развития

Дмитрий Шарков, управляющий по корпоративным вопросам региона Сибирь и Дальний Восток аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России:

…парадигма развития общества

Алла Мишина, старший советник по внешним связям и устойчивому развитию «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»:

Цели устойчивого развития — это… наше видение лучшего будущего

Анастасия Малетина, управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям, пивоваренная компания «Балтика» в регионе Сибирь, г. Новосибирск:

…долгосрочное развитие бизнеса с учетом интересов всех стейкхолдеров

Елена Погодаева, руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами по Сибирскому округу ПАО «Магнит»:

…не только дополнительная ответственность, но и хорошая бизнес-возможность

Валерий Гусев, менеджер по устойчивому развитию, ИКЕА Новосибирск:

…«Устойчивость через поколение»

Марианна Онуфриенко, директор по взаимодействию с государственными органами и общественными организациями Mars Petcare:

…принципы и культура ведения бизнеса

Наталья Кошелева, исполнительный директор Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (Новосибирск):

…призыв к действию

Павел Карнаух, первый вице-президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес»:

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