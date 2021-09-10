Банки резко подняли реальные ставки по кредиткам

Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику бюро кредитных историй «Эквифакс».

Банки увеличивают ставки именно по кредиткам, так как это менее заметно для заёмщиков. Так, стоимость заимствований по кредитным картам начала заметно расти с середины лета: с июньского минимума в 24,2% показатель поднялся до 26,5% в июле и до 27,4% в августе.

Гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин отметил, что «подобные ставки встречались до этого только в 2016 году».

Аналитики, опрошенные РБК, уверены, что рост полной стоимости кредитов (ПСК) для карточных продуктов напрямую связан с увеличением ключевой ставки Банка России. ЦБ начал цикл повышения ключевой ставки в марте этого года. С тех пор показатель поднялся на 2,25 п.п. — до 6,5% годовых.

— ПСК в сегменте кредитных карт в июле—августе росла быстрее, чем в других сегментах розничного кредитования. Связано это с последними решениями ЦБ по повышению ключевой ставки, — подтверждает представитель Объединенного кредитного бюро (ОКБ, единственное бюро, имеющее доступ к данным Сбербанка). По расчетам ОКБ, в августе ПСК по кредиткам достигла 25,8% годовых — максимума за 14 месяцев. По сравнению с минимальным уровнем, зафиксированным в июне этого года, показатель вырос на 1,6 п.п.

ПСК — это эффективная процентная ставка, по которой берется ссуда, выраженная в процентах годовых. В отличие от ставок, заявленных на сайтах банков, она включает в себя все платежи заемщика по основному долгу и процентам, а в некоторых случаях — дополнительные расходы на страховки или обслуживание выданной вместе с договором карты.