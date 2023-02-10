Грузоперевозчик из Новосибирска получил от ВТБ Лизинг самосвалы SHACMAN на 37,7 млн рублей

Машины общей стоимостью 37,7 млн рублей переданы на условиях финансового лизинга с авансом 8% на срок 3 года и будут использоваться для перевозки нерудных материалов в регионе.

За счет налоговых льгот стоимость владения поставленными самосвалами за время финансовой аренды для компании-лизингополучателя снизится на 40%. Оптимизация налогооблагаемой базы происходит за счет налога на прибыль и возврата НДС со всех лизинговых платежей. Такая выгода доступна всем клиентам на общей системе налогообложения.

Техника SHACMAN заняла второе место по популярности марок в грузовом сегменте среди клиентов ВТБ Лизинг по итогам 2022 года, ее доля составила 13,5%. Самосвалы SHACMAN SX325 предназначены для перевозки сыпучих строительных, промышленных и сельскохозяйственных грузов. Грузоподъемность машины с колесной формулой 6×4 составляет 25 тонн, мощность двигателя 422 л.с., объём кузова 25 м3.

«ВТБ Лизинг предлагает транспортным компаниям оптимальные условия лизинга техники для комфортного ведения бизнеса. Наши клиенты могут с минимальными финансовыми вложениями начать пользоваться новыми современными машинами, направив средства предприятия на другие нужды», — прокомментировал директор по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг Артем Киселев.

Техника передана подразделением ВТБ Лизинг в Новосибирске.

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