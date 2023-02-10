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Строительный департамент мэрии могут реформировать

  • 10/02/2023, 16:34
Автор:
комплексная застройка
Задача комплексного развития стала одной из наиболее актуальных и масштабных в строительной отрасли города.

Департаменту строительства и архитектуры мэрии предстоит пересмотреть свою структуру в связи с решением наиболее актуальных задач, стоящих перед отраслью. Такое поручение мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал своему профильному заместителю Алексею Кондратьеву по итогам совещания, посвящённого работе строительной отрасли в прошлом и её задачам на текущий год.

Жизнь не стоит на месте, заявил глава города. Я разделяю точку зрения, что не должно быть застывших структур в управлении. Надо быть адекватными жизни. Для начала давайте перестоимся внутри существующей структуры. Возможно, там есть направления, которые теряют актуальность, если жизнь начинает выталкивать на поверхность новые направления, сейчас мы о комплексном развитии территории  говорим. Хотел бы увидеть предложения департамента о внутренней перестройке. Готов их рассмотреть.

Как следует из доклада Кондратьева и других участников строительной отрасли, одной из самых актуальных в текущем году становится задача комплексного развития территорий. В ходе совещания звучало предложение выделить для решение данного вопроса отдельный департамент мэрии. В настоящее время под комплексное развитие уже запланированы 12 14 участков.

Это позволит нам осуществить строительство 2 млн кв метров жилья, сообщает Алексей Кондратьев. Сегодня там находится частный сектор, а также ветхий и аварийный фонд. Согласно договора с реализатором, всё это будет расселено, а на этих территориях запланированы в полной мере обеспечивающие резервы собственной инфраструктуры детские сады, школы, улично-дорожная сеть.

По результатам изменений правил землепользования и застройки в более отдалённой 10-летней перспективе вырисовываются всего 170 территорий общей площадью 1,6 тыс га. Однако в связи с теми же изменениями вводится и ряд ограничений для потенциальных застройщиков, в первую очередь, касающихся отклонений от предельных параметров.

По итогам 2021 года мы говорили, что будет минимизировано предоставление этих отклонений, напоминает вице-мэр. Фактически так и случилось. Отклонения от предельных параметров уже в 2022 году минимизированы. В 2023 году они будут применяться только для решения вопроса с дольщиками, при строительстве объектов, начатых в период действия других градостроительных нормативов и в случае, если строительство осуществляется на двух земельных участках.

Возможны дальнейшие корректировки нормативной базы в части КРТ, в том числе на федеральном уровне.

Департамент Минстроя разработал проект с очень важными поправками, которые учтены по итогам наших обсуждений, сообщает руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО «АСОНО») Максим Федорченко. Нужно допустить возможность инициации проектов КРТ на территориях, полностью занятых ИЖС внутри города, где депрессивные районы, не соответствующие плану развития города. Площадки, которые обозначены генпланом Новосибирска, 700 га территории, занятой ИЖС, это мощный строительный потенциал. С институтом экономики города удалось достичь общей позиции, чтобы ИЖС включался в КРТ с учётом голосования собственников, как это происходит с собственниками ветхого жилья.

Комплексное развитие территории

Три участка комплексного развития территории в Советском районе вскоре выйдут на торги

Напомним, что в ближайшее время на торги под комплексное развитие территорий в Новосибирске уйдут три участка в микрорайоне Щ Советского района.

Ранее редакция сообщала об отношении разных групп активистов Советского района и поддерживающих их депутатов горсовета к перспективам комплексного развития.

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Рубрики : Власть Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : Комплексная застройка


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