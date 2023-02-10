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«Ростелеком» организовал телемост с Владимиром Путиным на открытии нового терминала Толмачево

  • 10/02/2023, 17:16
«Ростелеком» обеспечил видеосвязь для онлайн-обращения Президента РФ Владимира Путина в связи с открытием нового терминала аэропорта Толмачево и 100-летием российской гражданской авиации.

телекомВладимир Путин отметил важность развития авиаузла для экономики и социальной сферы региона и поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации проекта.

«Этим проектом мы реализуем тот вектор, который задал наш президент, когда сказал, что нужно развивать авиационное сообщение преимущественно за пределами столичных авиаузлов. Чтобы жителям огромной страны было удобно добираться до любого уголка и не требовалось для этого выдерживать многочасовые полеты в Москву, чтобы пересесть на другой рейс», — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Ростелеком» является основным поставщиком телекоммуникационных услуг для Толмачево — крупнейшего за Уралом транзитного авиаузла между Европой и Азией. В 2022 году пассажиропоток достиг рекордного значения и превысил 7,5 млн человек.

Провайдер предоставляет аэропорту услуги телефонии, беспроводного интернета, аренды каналов связи, а также «Виртуальной АТС» (ВАТС). В июне 2022 года «Ростелеком» организовал для авиапассажиров Толмачево бесплатную горячую линию по России по коду 8-800.

«Нашими услугами пользуется большинство ведущих коммерческих и государственных организаций региона. «Ростелеком» обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы обеспечить телекоммуникационные потребности любой компании. Для крупных клиентов мы разрабатываем персональные предложения с учетом всех бизнес-задач», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

ВАТС уже используют более 100 тыс. компаний по всей России. Это цифровое решение позволяет организовать телефонию любого масштаба без необходимости покупать и обслуживать собственное телекоммуникационное оборудование. Всю необходимую ИТ-инфраструктуру предоставляет компания «Ростелеком». Сейчас для клиентов ВАТС доступен новый функционал — они могут обезопасить свой бизнес, подключив на номера 8-800 защиту от телефонных атак.

Фото предоставлено пресс-службой компании Ростелеком

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : телемост с Владимиром Путиным Ростелеком


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