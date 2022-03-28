Грузоперевозки и логистика. Как управлять сотрудниками на дистанте?

30 марта для предпринимателей новосибирского региона пройдет онлайн-мероприятие: как управлять автопарком, чтобы повысить эффективность и сократить издержки.
Вебинар: «Мобильные сотрудники: Как укрепить позиции автопарка на рынке в условиях перемен?» начнется 30 марта в 10:00 МСК. Он посвящен тому, как выстроить и оптимизировать работу автопарка в новых условиях. Эксперты в прямом эфире расскажут, как перевести управление на российское решение с сохранением непрерывности бизнес-процессов, а также:
— как наладить своевременную доставку грузов или пассажиров с соблюдением требований безопасности и режима перевозок;
— как своевременно ставить задачи по перевозке, доставке, обслуживанию клиентов и объектов инфраструктуры и контролировать их выполнение;
— как сократить временные затраты и увеличить эффективность каждого сотрудника на 25-30%;
— как быстро могут окупиться инвестиции в систему управления автопарком и мобильными сотрудниками и на чем можно сэкономить.
В программе вебинара также демонстрация практических кейсов и ответы на вопросы.
Кому будет интересно:
— владельцам и управляющим корпоративных автопарков транспортных, производственных, сервисных компаний, медицинских и образовательных учреждений;
— fleet-менеджерам, старшим механикам, логистам;
— сотрудникам службы безопасности и охраны труда;
— сотрудникам, отвечающим за работу персонала вне офиса.
Регистрация по ссылке.
Возраст 18+
Фото предоставлено пресс-службой компании
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