Грузоперевозки и логистика. Как управлять сотрудниками на дистанте?

30 марта для предпринимателей новосибирского региона пройдет онлайн-мероприятие: как управлять автопарком, чтобы повысить эффективность и сократить издержки.

Вебинар: «Мобильные сотрудники: Как укрепить позиции автопарка на рынке в условиях перемен?» начнется 30 марта в 10:00 МСК. Он посвящен тому, как выстроить и оптимизировать работу автопарка в новых условиях. Эксперты в прямом эфире расскажут, как перевести управление на российское решение с сохранением непрерывности бизнес-процессов, а также:

— как наладить своевременную доставку грузов или пассажиров с соблюдением требований безопасности и режима перевозок;

— как своевременно ставить задачи по перевозке, доставке, обслуживанию клиентов и объектов инфраструктуры и контролировать их выполнение;

— как сократить временные затраты и увеличить эффективность каждого сотрудника на 25-30%;

— как быстро могут окупиться инвестиции в систему управления автопарком и мобильными сотрудниками и на чем можно сэкономить.

В программе вебинара также демонстрация практических кейсов и ответы на вопросы.

Кому будет интересно:

— владельцам и управляющим корпоративных автопарков транспортных, производственных, сервисных компаний, медицинских и образовательных учреждений;

— fleet-менеджерам, старшим механикам, логистам;

— сотрудникам службы безопасности и охраны труда;

— сотрудникам, отвечающим за работу персонала вне офиса.

Регистрация по ссылке.

Возраст 18+