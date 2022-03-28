Правительство области намерено сдерживать искусственную инфляцию

Наблюдаемая сегодня естественная инфляция будет идти темпами несколько выше прошлогодних. Это констатировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании.

— И курсовые разницы, и процентные ставки по кредитам, и удорожание логистических маршрутов — всё это будет влиять на цены, в том числе на стоимость предметов первой необходимости. Но то, что мы наблюдали в первые недели марта, когда некоторые магазины, даже сетевые, пытались поднять цены на отдельные наименования продуктов и товаров, точно не связано с естественной инфляцией. На рост цен влияло только желание воспользоваться ситуацией и подзаработать дополнительные деньги, — заявил глава региона. — Тот контроль, который мы установили над работой торговых точек, над запасами и поставками, приносит эффект, и резервы в этой нашей совместной работе есть.

— Влиять на ситуацию можно, и искусственную инфляцию, которую разогревают некоторые участники рынка, можно сдержать, — подчеркнул Травников.

Он поручил, более оперативно обмениваться информацией, привлекать ФАС, прокуратуру и другие федеральные ведомства.

По данным Минпромторга, сейчас ведётся ежедневный ценовой мониторинг по 68 позициям продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в 179 торговых объектах в муниципальных образованиях региона.

По данным мониторинга товарных запасов отдельных групп продовольственных и непродовольственных товаров, в среднем запас по продовольствию сегодня составляет 22 дня, по непродовольственным товарам — более 40 дней. С целью обеспечения предприятий, торгующих сахаром, по договорённости с Российскими железными дорогами вагоны оперативно ставят под разгрузку.

— На сегодня в наличии только у крупнейшего оптового поставщика — 500 тонн сахара, и на следующей неделе ожидается подвоз в регион ещё 2 тысяч тонн, уже по новой цене от производителя — ниже на 5%. По информации компаний-производителей гречневой крупы и других круп, на сегодня проблем с производством и доставкой в регион круп и крупяных изделий нет, имеется более чем месячный запас на складах у производителей и поставщиков, — сообщил глава Минпромторга Андрей Гончаров.

Напомним, на минувшей неделе генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подписал документ «О дополнительных мерах по защите прав субъектов предпринимательской деятельности» и потребовал от прокуроров субъектов РФ пресекать любое незаконное вмешательство госорганов в хозяйственную деятельность предпринимателей. За неисполнение указанных требований руководители прокуратур будут привлекаться к персональной ответственности.