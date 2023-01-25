Грузовой причал Речпорта и пристань Речного вокзала в Новосибирске выставило на продажу

Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области объявило о продаже федерального имущества – объектов инфраструктуры речного порта:
Причальная стенка по ул. Добролюбова, 2 известна новосибирцам как пристань Речного вокзала. В навигационный период пристань активно используется, позволяя гостям и жителям Новосибирска совершать экскурсионные, туристические и прогулочные поездки на судах речного транспорта.
Назначение причальной стенки Пристанский пер., 5 – грузовой причал. Местоположение характеризуется хорошей транспортной доступностью наземным транспортом.
Имущество приватизируется путем проведения конкурса в электронной форме, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 февраля 2023 года, конкурс состоится 28 февраля 2023 года.
Ранее редакция сообщала о том, что Росавтодор и «Сибирская генерирующая компания» подписали меморандум о взаимодействии.
Фото с сайта Управления Росимущества по НСО
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