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Грузовой причал Речпорта и пристань Речного вокзала в Новосибирске выставило на продажу

  • 25/01/2023, 19:15
Грузовой причал Речпорта и пристань Речного вокзала
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 февраля 2023 года.

Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области объявило о продаже федерального имущества – объектов инфраструктуры речного порта:

  • причальной стенки протяженностью 212 м по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Добролюбова, дом 2 (начальная цена 29 793 278 рублей, с учетом НДС);
  • причальной стенки протяженностью 850 м по адресу: г. Новосибирск, пер. Пристанский, д. 5 (начальная цена 45 476 766 рублей, с учетом НДС);

Причальная стенка по ул. Добролюбова, 2 известна новосибирцам как пристань Речного вокзала. В навигационный период пристань активно используется, позволяя гостям и жителям Новосибирска совершать экскурсионные, туристические и прогулочные поездки на судах речного транспорта.

Назначение причальной стенки Пристанский пер., 5 – грузовой причал. Местоположение характеризуется хорошей транспортной доступностью наземным транспортом.

Имущество приватизируется путем проведения конкурса в электронной форме, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 февраля 2023 года, конкурс состоится 28 февраля 2023 года.

 

Ранее редакция сообщала о том, что Росавтодор и «Сибирская генерирующая компания» подписали меморандум о взаимодействии.

Фото с сайта Управления Росимущества по НСО

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : Территориальное управление Росимущества речной порт грузовой причал


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