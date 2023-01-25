Росавтодор и «Сибирская генерирующая компания» подписали меморандум о взаимодействии

Руководитель Росавтодора Роман Новиков и генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» Степан Солженицын подписали меморандум о сотрудничестве. Он действует в течение пяти лет (с возможностью его пролонгации) и нацелен на реализацию пилотных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог с применением золошлаковых материалов. Это подразумевает как формирование единой технической политики в части применения подобных материалов, так и совершенствование нормативно-технической и правовой базы, подготовку предложений в федеральные органы государственной власти о существующих возможностях их внедрения.

– Актуальность этого вопроса сложно переоценить, и мы не первый год уделяем ему большое внимание. Сейчас необходимо максимально оптимизировать данное направление деятельности. У нас есть локальный опыт применения золошлаковых материалов, теперь имеются все возможности двигаться дальше. Данный меморандум – ключевое тому подтверждение, – отметил Роман Новиков, руководитель «Росавтодора».

Золошлаковые материалы могут использоваться при рекультивации нарушенных земель, производстве строительных материалов (инертных наполнителей), формировании промежуточного изолирующего слоя на полигонах для твердых коммунальных и промышленных отходов, а при условии соблюдения соответствующих требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» и нормативно-технических документов – при возведении насыпи земляного полотна автомобильной дороги.

Аналогичное соглашение о взаимодействии было подписано и между Ассоциацией производителей и потребителей асфальтобетонных смесей «Р.О.С.АСФАЛЬТ» и ООО «Сибирская генерирующая компания».

Ранее редакция сообщала о том, что более 72 тысяч единиц контрафакта выявили читинские таможенники в 2022 году.