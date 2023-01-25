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В областной контрольно-счетной палате поменяют аудиторов

  • 25/01/2023, 19:22
Автор:
Валерий Алёхин КСП
У одного из них истёк срок полномочий.

На январскую сессию Заксобрания Новосибирской области вынесены несколько вопросов, касающихся кадровых перестановок внутри Контрольно-счётной палаты. Во-первых, предлагается освободить от занимаемой должности аудитора Валерия Алёхина. Как следует из проекта постановления, причиной для этого стало окончание срока полномочий.

Ранее с Алёхиным депутаты попрощались в ходе заседания комитета заксобрания по транспортной, информационной и промышленной политике.

  Валерий Николаевич сегодня на заседании комитета,   сообщил, предваряя расммотрение вопросов повестки председатель комитета Валерий Ильенко.   Это человек, который отработал с нами, по крайней мере, со мной лично, 17 лет и всегда профессионально, качественно и принципиально подходил к решению вопросов, которые ставились в планах Контрольно-счётной палаты. Но, к сожалению, законодательство трактует так, что он обязан сложить свои полномочия, и сегодня последнее заседание комитета, на котором он будет присутствовать в качестве аудитора.

Согласно проекту постановления по следующему вопросу, предполагается, что место Алёхина в случае положительного голосования большинства депутатов, займёт Василий Круковский. Человек с такими же ФИО, как у потенциального аудитора, числится как главный инженер ГКУ «Проектная дирекция министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области». Ранее работал в МинЖКЖ в должности начальник управления технического контроля. Как следует из данных на сайте Центральной избирательной комиссии РФ, в 2015 году выдвигался кандидатом в депутаты Заксобрания от партии «Единая Россия» в составе территориальной группы №10. Здесь же сообщается, что Круковский 1970 года рождения, выпускник Новосибирского Аграрного университета (в 2003 году), на момент избирательной кампании проживал в Коченёво.

По информации КСП Новосибирской области, Алёхин Валерий Николаевич замещал государственную должность Новосибирской области – аудитора Контрольно-счетной палаты Новосибирской области со дня основания палаты (1999 год). Возглавлял аудиторское направление: Строительство, транспортная и коммунальная инфраструктура, которое осуществляет контроль за законностью и эффективностью расходования средств областного бюджета. Награжден медалью «За трудовое отличие» в 1981 году, в 2015 году ему объявлена благодарность президента Российской Федерации. Алехин  награжден наградами губернатора и правительства Новосибирской области, Законодательного Собрания Новосибирской области, наградами Контрольно-счетной палаты Новосибирской области и имеет другие поощрения.

 

Ранее редакция сообщала о кадровых перестановках в комитетах Заксобрания.

 

Фото Контрольно-счётной палаты Новосибирской области

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Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : региональный парламент аудиторы КСП


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