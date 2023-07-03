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Губернатор Андрей Травников перераспределил полномочия в правительстве области

  • 03/07/2023, 10:21
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Губернатор Андрей Травников перераспределил полномочия в правительстве области
А также принял решение о создании нового департамента молодежной политики.

— Сегодня на повестке дня новые актуальные другие задачи. Отвечая на это я принял решение перераспределить функционал и нагрузку между замами, приближая перераспределение функций правительства региона к перераспределению функцию внутри правительства РФ, — сообщил на оперативном заседании правительства губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Первый заместитель губернатора Юрий Петухов в большей степени сконцентрируется на взаимодействии с федеральными органами власти и органами, расположенными в Новосибирской области. Под его курирование переходит призывная комиссия, а также Министерство культуры.

Замгубернатора Максим Кудрявцев будет курировать Минцифры и Минспорта.

Замгубернатора Сергей Нелюбов курирует социально-образовательный блок: Минобразования и Минтруда и соцразвития. Кроме того, он будет курировать департамент молодежной политики, который создается в регионе по распоряжению президента РФ.

— Запрос на создание этого органа власти звучит от активной молодежи. У нас запущено много форматов и программ для молодежи, — отметил губернатор Андрей Травников. – Напрашивается орган, который требует не только административного, но и финансового сопровождения.

В течение месяца планируется разработать документы о создании нового департамента.

Замгубернатора Ирина Мануйлова продолжить курировать науку и инновационную деятельность.

Замгубернатора Роман Теленчинов объединяет под своим кураторством Минстрой и Минтранспорта со всеми подведомственными структурами.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Новосибирская область

Теги : перераспределение полномочий губернатор Новосибирской области Андрейц Травников


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