Мошенники за неделю обманули новосибирцев на 47 млн рублей

— За минувшую неделю в регионе совершено 134 преступления с использованием информационных телекоммуникационных технологий на общую сумму 47 млн рублей, — сообщил представитель МВД Новосибирской области на оперативном заседании в правительстве региона.

Напомним, по данным Минцифры, почти еженедельно жители региона попадают на 40-50 млн рублей ущерба от деятельности кибермошенников.

По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, в 2022 году в регионе были зарегистрированы около 9,5 тысячи преступления в сфере кибербезопасности (на уровне 2021 года), из них более 7,5 тысячи — нераскрыты. От действий мошенников пострадали свыше 7,5 тысячи человек. При этом количество раскрытых цифровых преступлений в 2022 году выросло на 30% по сравнению с 2021 годом, в том числе благодаря созданию в МВД специализированных отделов, накоплению опыта, а также межрегиональному взаимодействию.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы стали гораздо чаще жаловаться на кибермошенничество.