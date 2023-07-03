В микрорайоне ОбьГЭС появились граффити про ЧВК «Вагнер»

В микрорайоне ОбьГЭС на стенах домов и заборах появились вандальные граффити про ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает паблик «На ОбьГЭСе (Новосибирск)».

Всего жители увидели 6 граффити с надписями, связанными с событиями прошлых выходных.

Напомним, что ФСБ РФ прекратила дело в отношении частной военной компании «Вагнер» о вооружённом мятеже. О возбуждении дела стало известно 23 июня. Поводом послужило появление в Ростове подразделений ЧВК «Вагнера», а также последующим движением вагнеровцев в Москву. Как сообщал в своём телеграмм-канале основатель «Вагнера» Евгений Пригожин поводом для такой акции стало решение федеральных властей о закрытии ЧВК. При этом бойцы, по словам Пригожина, не собирались проливать кровь и свергать власть, а только хотели продемонстрировать свой протест.

Ранее редакция сообщала о том, что Евгений Пригожин прокомментировал автопробег под флагами ЧВК «Вагнер» в Новосибирске.