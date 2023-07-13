Губернатор Андрей Травников предложил возродить «Сибтекстильмаш»

Производство АО «НПО «Курганприбор» расположено в Ленинском районе, на территории машиностроительного предприятия «Сибтекстильмаш», в советскую эпоху выпускавшего ткацкие станки и высокопроизводительные станки-автоматы для текстильной промышленности.

В ходе обсуждения перспектив развития производства на этой площадке, Андрей Травников предложил возродить историческое имя предприятия – «Сибтекстильмаш». Глава региона также выступил с инициативой восстановить деятельность ветеранской организации «Сибтекстильмаша», все эти годы бережно сохранявшей традиции завода. Представители АО «НПО «Курганприбор» поддержали предложения главы Новосибирской области.

«Приятно видеть десятки примеров возрождения производства, которое ранее было доведено фактически до ликвидации. В том числе и цеха того предприятия, где мы сегодня находимся. Еще два года назад здесь была полная разруха: ни кровли, ни окон, ни оборудования. Подобных примеров много в гражданском секторе, буквально неделю были в поселке Посевная, где организовано производство сельхозтехники. Сегодня стоит серьёзная задача по увеличению объемов производства оборонного ассортимента. На этой площадке производятся изделия самые востребованные сегодня у нашей Армии. Видно, что параллельно идет и освоение новых производственных планов, и дальнейшее строительство, ремонт, реконструкция, восстановление корпусов производственных цехов. И темпы впечатляют. Я уверен, что ни одна западная страна не способна так мобилизоваться, так организовывать новое производство, и увеличивать объемы, как Российская Федерация. Правительство Новосибирской области, муниципальные власти, оказывают всяческое содействие для скорейшего увеличения объемов производства на подобных площадках», – подчеркнул глава региона.

АО «НПО «Курганприбор» — российское предприятие, производящее широкий спектр продукции, в числе которой изделия для различных видов вооружения, в производстве которых компания является соисполнителем Государственного оборонного заказа.

Для увеличения темпов освоения новых и изготовления серийных изделий АО «НПО «Курганприбор» реализует программу технического перевооружения. Приобретается новое высокопроизводительное оборудование, станки с числовым программным управлением. Проводимые мероприятия направлены на улучшение качества продукции и сокращение сроков выполнения заказов. Также ведутся работы по модернизации производственных площадей и улучшению социально-бытовых условий работников.

Фото с сайта правительства Новосибирской области