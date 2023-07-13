В 2023 году в Новосибирскую область въехало более 200 тысяч мигрантов

За шесть месяцев 2023 года на территорию Новосибирской области въехали более 200 тысяч мигрантов, выехали — более 136 тысяч человек. Об этом сообщила начальник отдела по вопросам трудовой миграции управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД Яна Горбунова на пресс-конференции в ТАСС. На учет в миграционную службу с начала года поставлено более 106 тысяч иностранных граждан.

Она уточнила, что 30% мигрантов приехали в Новосибирскую область из Таджикистана и Узбекистана, 10% — из Киргизии и Казахстана. С целью трудовой миграции на территорию региона прибыли порядка 40 тысяч иностранных граждан

— Можно смело говорить о том, что каждый второй иностранный гражданин прибывает на территорию нашего субъекта в целях осуществления трудовой деятельности, — отметила Яна Горбунова.

Начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Ольга Лаврова подчеркнула, что Новосибирская область является трудодефицитным регионом и профессиональный потенциал неработающего жителя региона не может полностью удовлетворить кадровую потребность предприятий.

— Основная тенденция на рынке труда в 2023 году, как и в прошлом — растущая потребность предприятий промышленности, сельского хозяйства, транспорта в кадрах не только квалифицированных, но и для выполнения низкоквалифицированных и неквалифицированных работ. Количество вакансий превышает количество безработных граждан. Поэтому Новосибирская область заинтересована в привлечении дополнительной рабочей силы из других стран и регионов, — констатировала она.

Чаще всего трудовые мигранты в Новосибирской области работают в оптовой торговле, обрабатывающих производствах, строительстве, сельском хозяйстве и в сфере услуг.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области растет число преступлений, совершенных мигрантами.