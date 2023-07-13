Мужчина в Чанах кинулся в горящее здание и спас его жильцов

12 июля очевидцы сообщили о пожаре в частном доме на улице Герцена в рабочем поселке Чаны Новосибирской области. Пожарные прибыли на место вызова через пять минут. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Выяснилось, что к тому моменту соседи спасли из горящего дома трёх человек, в том числе пятилетнего ребёнка.

Очевидцы рассказали, что житель посёлка Евгений Семёнов кинулся в горящее здание, а его супруга сообщила о происшествии в пожарную охрану. Мужчина помог погорельцам покинуть дом.

Напомним, что с 3 по 9 июля, в регионе произошло 176 пожаров, из них 89 случаев были связаны с горением мусора и сухой травы. Пожарные спасли из горящих помещений 13 человек. А лесных пожаров с начала сезона насчитывается 388 на общей площади 3294,28 га, в том числе на покрытой лесом площади – 1968,35 га. Средняя площадь одного пожара составила 8,50 га. Ликвидация в течение суток – 99,5 %

Ранее редакция сообщала о том, что сгорело два кафе и магазин с автомаслами недалеко от Пашинского переезда в Новосибирске.