Губернатор Андрей Травников утвердил план проведения Года семьи в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников провел расширенное заседание организационного комитета по проведению Года семьи в Новосибирской области и обозначил ключевые направления реализации плана основных мероприятий:
— Мною в начале этой недели утверждён региональный план проведения Года семьи в Новосибирской области. Он включает большой блок рабочих мероприятий, в котором необходимо сделать акцент на том, что нового мы хотели бы реализовать, и какие непростые вопросы решить в течение Года семьи. После проведения Года семьи у нас должно остаться хорошее наследие в виде решений, результатов, новых подходов, которые мы могли бы сохранить, а в последующие годы приумножать и дополнять. Подписанный план – это не закрытый документ. В течение 2024 года приветствуются новые инициативы, предложения, акценты, как с регионального, так и с муниципального уровня.
Документ включает более 80 региональных событий и мероприятий по различным направлениям, среди которых охрана здоровья граждан репродуктивного возраста, семей с детьми; укрепление ответственного родительства; семейных ценностей у детей и молодежи.
Фото с сайта правительства НСО
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