Губернатор Андрей Травников утвердил план проведения Года семьи в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников провел расширенное заседание организационного комитета по проведению Года семьи в Новосибирской области и обозначил ключевые направления реализации плана основных мероприятий:

— Мною в начале этой недели утверждён региональный план проведения Года семьи в Новосибирской области. Он включает большой блок рабочих мероприятий, в котором необходимо сделать акцент на том, что нового мы хотели бы реализовать, и какие непростые вопросы решить в течение Года семьи. После проведения Года семьи у нас должно остаться хорошее наследие в виде решений, результатов, новых подходов, которые мы могли бы сохранить, а в последующие годы приумножать и дополнять. Подписанный план – это не закрытый документ. В течение 2024 года приветствуются новые инициативы, предложения, акценты, как с регионального, так и с муниципального уровня.