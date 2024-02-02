С экс-директоров «Клиники НИИТО» хотят взыскать 32 млн рублей

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление конкурсного управляющего АНО «Клиника НИИТО» Марии Емельяновой о взыскании убытков в пользу АНО с Оксаны Шелякиной — 32,08 млн рублей.

— Если суд откажет во взыскании убытков с Оксаны Шелякиной ввиду пропуска исковой давности, взыскать убытки с Андрея Башарова, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте раскрытия информации о банкротствах.

Оксана Шелякина возглавляла АНО «Клиника НИИТО» в течение 10 лет. В июле 2020 года совет учредителей клиники досрочно прекратил ее полномочия. Вместо нее главой клиники стал полковник медицинской службы запаса, врач высшей категории Андрей Башаров. Он работал в этом статусе до мая 2023 года.

— Коротко суть спора сводится к тому, что руководитель должника, пропустив исковую давность, утратил возможность взыскать задолженность с контрагентов, чем причинил должнику убытки. Следующий же директор своевременно не взыскал их с предшественника, в связи с чем истекла исковая давность к первому. Поэтому первый отвечает за пропуск исковой давности по взысканию дебиторской задолженности, а если исковая давность к нему самому пропущена и взыскать убытки с него невозможно, то второй — за пропуск исковой давности по взысканию убытков с первого, — говорится в заявлении, подписанном Марией Емельяновой.

Напомним, в 2021 году в АНО «Клиника НИИТО» была введена процедура банкротства — наблюдение. В мае 2023 года по инициативе ООО «Медицинский интегратор» в клинике введена процедура конкурсного производства. Обязанности конкурсного управляющего были временно возложены на Татьяну Болотову. Она держала курс на прекращение хозяйственной деятельности АНО, сотрудники АНО были уведомлены о предстоящем увольнении. В июне суд назначил конкурсным управляющим клиникой арбитражного управляющего Марию Емельянову. После оценки текущего состояния медицинского учреждения она вынесла решение о том, что клиника ННИИТО должна продолжить оказывать медицинские услуги.

В ноябре 2023 году конкурсным управляющим был разработан бизнес- план АНО «Клиника НИИТО» (имеется в редакции), исходя из возможной полной загрузки организации (в настоящее время показатель загрузки составляет 35-65%). Согласно документу, на 2024 год целевой показатель выручки клиники определен ориентировочно в размере 856 млн рублей. При отраслевой рентабельности в 20% валовая прибыль может составить 171,2 млн рублей по оптимистическому прогнозу.

31 января 2024 года Арбитражный суд Новосибирской области принял решение запретить ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России и любым третьим лицам самостоятельно или по указанию ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России проводить любые мероприятия по выселению АНО из занимаемых помещений, изымать имущество, которое в них расположено, а также препятствовать доступу АНО в помещение и его работе до вступления в законную силу судебного акта по заявлению о разрешении разногласий, возникших между конкурсным управляющим и кредитором ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, о признании права владения и пользования помещениями общей площадью 5 496,80 кв.м, расположенными на Фрунзе, 19А. Это означает, что АНО «Клиника НИИТО» продолжит работать.

Директор ФГБУ «Новосибирский НИИТО имени Якова Цивьяна» Минздрава России Андрей Корыткин уже неоднократно заявлял о том, что одним из самых оптимальных вариантов разрешения ситуации является объединение юридических лиц.

Ранее редакция сообщала о том, что конкурсный управляющий Клиники НИИТО подал заявление на возмещение убытков.