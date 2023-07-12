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Губернатор Андрей Травников встретился с детьми из Беловодского района ЛНР, отдыхающими в Новосибирской области

  • 12/07/2023, 15:16
Губернатор Андрей Травников встретился с детьми из Беловодского района ЛНР, отдыхающими в Новосибирской области
Глава региона проконтролировал работу детских учреждений оздоровления и отдыха.

В лагере «Дзержинец» заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов и министр труда и социального развития региона Елена Бахарева продемонстрировали Андрею Травникову работу обновлённой столовой, помещений дополнительного образования (кабинет педагога-психолога, музей лагеря), медицинского блока, двух жилых корпусов. Губернатор встретился и пообщался с детьми из Беловодского района Луганской Народной Республики. Многие из них приезжают в новосибирские лагеря отдыха во второй, а некоторые ребята уже и в третий раз за последние два года.

Андрей Травников в режиме живого диалога ответил на актуальные вопросы ребят.

«Желаю всем вам весело провести время на новосибирской земле, быть здоровыми, побольше есть, и с хорошими впечатлениями вернуться домой. Всем нашим родным беловодчанам передавайте огромный привет!» – попросил Губернатор.

Филиал государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ» Детский оздоровительный лагерь «Дзержинец» введён в эксплуатацию в 1965 году. Функционирует в летний период, вместимость 284 ребёнка в смену (возрастом от 7 до 17 лет включительно).

В летний период 2023 года в «Дзержинце» отдохнут и оздоровятся 1 430 детей (4 смены), в том числе: 99 детей из подшефного Беловодского района Луганской Народной Республики; 46 детей из Донецкой Народной Республики; 126 детей сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса Новосибирской области; 20 детей после реабилитации по онкологическим заболеваниям; 430 детей в рамках четырёх областных профильных смен: «Карагод круглый год», «На взлёт», «Территория Сибири», «Я живу со спортом». Эти смены будут проведены за счёт средств областного бюджета на сумму почти 5 млн рублей.

В целях развития и укрепления материально-технической базы ДОЛ «Дзержинец»: в 2021 году из областного бюджета было выделено 13,7 млн рублей (организация молниезащиты спальных корпусов, вырубка аварийных деревьев, частичный ремонт полов в корпусах, устройство ограждений скважин и подъезда к пожарному резервуару, приобретение товаров для обеспечения доброкачественной водой, проведение экспертизы верёвочного парка, ремонт клуба, проектные (изыскательские) работы).

В настоящее время на территории ДОЛ «Дзержинец» проходит оздоровительный заезд для 297 детей, в том числе 49 детей из подшефного Беловодского района ЛНР. С 24.06.2023 по 07.07.2023 была организована смена для 46 детей из ДНР. Всего будет организовано 9 заездов. Планируемый охват составит 800 детей, из ЛНР – 750 детей, из ДНР – 50 детей в ДОЛ «Зелёная республика», «Морской залив» и «Дзержинец».

Сегодня, 12 июля, на территорию лагеря заехали 50 детей на профильную театральную смену. На протяжении пяти дней детям предстоит углублённо изучать актёрское и театральное мастерство.

 

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Сибирь Ноосибирск

Теги : правительство Новосибирской области общество власть Андрей Травников


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