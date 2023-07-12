В зоне ТЭЦ-5 начинаются испытания теплосетей и отключение горячей воды

С 13 июля ООО «Новосибирская теплосетевая компания» начинает круглосуточные испытания на плотность и прочность тепловых сетей по зоне теплоснабжения от ТЭЦ-5. Они будут проходить до 21 июля. До 24 июля на более чем 60 улицах, которые входят в зону ТЭЦ-5, планируется отключение горячей воды.

— При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта, — предупредили в мэрии Новосибирска. — Руководителям организаций и ведомств во время испытаний необходимо усилить надзор за складскими помещениями, межквартальными и внутридомовыми разводками. Гражданам — не допускать безнадзорного пребывания детей на улицах. Владельцам автотранспорта — соблюдать особую осторожность при движении, так как в большинстве случаев теплотрассы проходят под проезжей частью.

Под испытания попадают следующие сети:

на ул. Толбухина, ул. Заслонова, Гусинобродском шоссе, ул. Доватора, ул. Национальной, ул. Трикотажной, ул. Куприна, ул. Есенина, в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 7-м, 8-м Трикотажных пер., на ул. Доватора ул. Геофизической, ул. Суркова, ул. Гладкова, ул. Левитана, ул. Сурикова, ул. Шишкина, ул. Айвазовского, ул. Малой Айвазовского, ул. Промкирпичной, ул. Васнецова, ул. Волочаевской, ул. Репина, ул. Онежской, ул. Якутской, ул. Волжской, ул. 1-й и 2-й Юргинской, ул. Авиационной, в Волочаевском пер., Волжском пер., на ул. Лучезарной, ул. Ползунова, проспекте Дзержинского, ул. Бродского, ул. Промышленной, ул. Электрозаводской, ул. Гоголя, в Комбинатском пер., на ул. Шекспира, ул. Королева, ул. Индустриальной, ул. Комбинатской, ул. Даурской, ул. Красина, ул. Глинки, Электрозаводском проезде, ул. Партизанской, ул. Планетной, ул. Алейской, ул. Светлой, ул. Николая Островского, ул. Крестьянской, ул. Кольцова, ул. Селезнева, ул. Писарева, ул. Демьяна Бедного, ул. Татарской, ул. Ольги Жилиной, ул. Семьи Шамшиных, ул. Каменской, ул. Мичурина, на пересечении Красного проспекта и ул. Писарева.

В ходе испытания теплосетей периодически возникают порывы в ходе которых на улицах начинают бить фонтаны горячей воды. При незакрытых задвижках в домах могут рваться трубы отопления в квартирах, что приводит к затоплению квартир по стоякам и этажам.

Ранее редакция сообщала, что в ходе летних испытаний на теплосетях Новосибирска выявили уже 650 дефектов.