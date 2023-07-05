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Губернатор дал ряд поручений по развитию туристического «Озёрного кластера» Новосибирской области

  • 05/07/2023, 13:19
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл рабочее совещание «О перспективах развития туризма в регионе»
Губернатор Андрей Травников в рамках рабочей поездки в Барабинский район провёл рабочее совещание «О перспективах развития туризма в регионе».

Речь шла об инфраструктурном обеспечении туристического потенциала – в частности, о решении вопросов транспортной доступности и энергоресурсов.

В ходе совещания, состоявшегося в центре отдыха «Бухта Лазурная», в частности, прозвучали доклады о перспективах развития туризма на территории Барабинского района, а также на озёрах Чаны и Карачи. В мероприятии приняли участие Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и депутат Государственной Думы ФС РФ Олег Иванинский.

Основные вопросы развития центра «Бухта Лазурная» сегодня – отсутствие полноценной дороги с асфальтовым покрытием и необходимость газификации объекта.

Андрей Травников напомнил, что не только туристическую, но и инженерную инфраструктуру «Озёрного кластера» Правительство Новосибирской области начинало развивать, используя инструменты ещё предыдущей федеральной программы.

«Уже два года у нас действует утверждённая Правительством региона областная программа. Туризм в Новосибирской области сегодня очень востребован как жителями региона и окрестных субъектов, так и жителей всей России, других стран. Потенциал озера Чаны не ограничен – того количества людей, которые могли бы создать негативную нагрузку на водоём, мы пока не ожидаем. Что касается дороги Барабинск-Зюзя-Квашнино, то на очередной участок протяжённостью 11 километров документация подготовлена, в этом году заканчивается оформление земельных участков. Это этап ближайших трёх лет. Вопросы электроснабжения и газификации также надо прорабатывать, все возможности обеспечить кластер энергоресурсами есть».

Также Губернатор поручил министру экономического развития Новосибирской области Льву Решетникову максимально использовать возможности федеральной программы «Развитие туризма» до 2030 года и войти в неё с проектом «Озёрный кластер».

Добавим, что туристический потенциал Новосибирской области будет представлен на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. Концепция выставки раскрывает особенности Новосибирской области как молодого, динамичного, гостеприимного региона. По количеству размещённых в гостиницах и санаториях туристов в 2022 году Новосибирская область заняла 11-е место среди регионов России – 1,3 млн человек. Ключевыми событиями выставки от Новосибирской области станут: День Сибири (8 ноября), День Новосибирской области (19 ноября), День хоккея (1 декабря), День эскимо (24 ноября), День российской науки (8 февраля), День театра (27 марта).

Для справки

«Бухта Лазурная» существует с 1981 г., ранее это была туристическая база Куйбышевского завода ЖБИиК. Сейчас на «Бухте Лазурной» 566 мест, из которых 220 – для круглогодичного проживания.

При содействии нескольких коммерческих предприятий на базе построен и введён в эксплуатацию двухэтажный спальный корпус, столовая на 200 мест, подсобное хозяйство, где содержится около 800 голов КРС. На завершающей стадии – строительство двух конференц-залов, тренажёрного зала, детского игрового блока, медицинского блока, стартовало строительство плавательного бассейна на 25 м. За 2022 год в «Бухте Лазурная» побывали 24,6 тыс. туристов, выручка составила 64 млн руб.

 

 

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Туризм

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : туризм правительство Новосибирской области власть Андрей Травников


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