Чиновникам Минпромторга запретят использовать iPhone

Чиновникам Минпромторга и сотрудникам подведомственных организаций запретят пользоваться мобильными устройствами Apple в рабочих коммуникациях с 17 июля. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующее распоряжение за подписью первого заместителя министра Василия Осьмакова.

Отмечается, что такое такой запрет распространится в ближайшее время и на другие ведомства, а также на регионы.

Редакциея Infopro54 направила запрос в Минпромторг Новосибирской области с просьбой прокомментировать актуален ли запрет для регионального ведомства.

Напомним, что по инициативе Минпромторга в России могут ограничить закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), произведенных за рубежом, для нужд государственных и муниципальных медучреждений.

Ранее редакция сообщала о том, что ЕС ввел запрет на поставки в РФ электрокаров, гибридов и ряда автомобилей с ДВС.