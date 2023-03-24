Губернатор Красноярского края Александр Усс не знает где его сын

Губернатор Красноярского края Александр Усс не знает о местонахождении своего сына Артема, который покинул место, где находился под домашним арестом в Италии. Об этом глава региона сообщил в своем Телеграмм-канале.

— Меня как отца, конечно, очень беспокоит судьба сына, его местонахождение мне неизвестно, как и детали произошедшего, — отметил Александр Усс.

Он добавил, что карабинеры проверяли местонахождение Артема Усса даже по ночам.

— Могу сказать следующее: по словам Артема, квартира, в которой он находился под домашним арестом, очень тщательно охранялась карабинерами. Его посещали даже несколько раз ночью. Поэтому мне абсолютно непонятно, как он мог исчезнуть оттуда, — подчеркнул Усс.

21 марта суд в Милане принял решение об экстрадиции Усса в США, где он обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег. Как сообщал один из его адвокатов, экстрадиция была одобрена по двум из четырех пунктов обвинения. Сейчас ожидается рассмотрение апелляции в Кассационном суде Италии. Усс был задержан 17 октября прошлого года в аэропорту Милана Мальпенса.

Ранее редакция сообщала о том, что Артема Усса, сына губернатора Красноярского края, отправили из тюрьмы под домашний арест.