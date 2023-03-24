В регионах Сибири в 2022 году собрали 17,1 тысяч тонн дикороссов

В прошлом году объем заготовки ягод, плодов, грибов, орехов и лекарственных трав на арендуемых лесных участках в промышленных целях в России вырос на 14,1% до 22,05 тысяч тонн. Показатель снова стал рекордным для страны. Об этом сообщает пресс-служба Рослесинфорга ссылаясь на слова Павела Чащина, директора Рослесинфорга.

– Традиционно, больше всего дикоросов собирают и заготавливают в Сибири и на Дальнем Востоке – 17,1 тысяч тонн и 4,6 тысячи тонн соответственно, что составляет 98% от общего показателя сборов дикорастущих растений в прошлом году, – отметил Павел Чащин.

Объемы заготовки орехов в прошлом году выросли на 16%, достигнув 19,2 тысяч тонн. Основной поставщик – Сибирь, на нее пришлось около 78% всех заготовленных орехов. Лидеры среди регионов – Томская область 8,4 тысячи тонн, Приморский край – 3,5 тысяч тонн и Республика Алтай – 2,9 тысяч тонн. При этом Томская область является традиционным рекордсменов страны по сбору этого ресурса, заготавливают там в основном кедровые орешки, из которых потом делают кондитерские и косметические изделия, а также масла. Показатель заготовки лесных орехов в прошлом году в регионе вырос практически в два раза.

Отмечаться, что в Томской области компании выпускают около 1,5 тысячи наименований различной продукции из дикоросов — продукты питания, косметику, биологически активные добавки. Всего же в 2022 году в регионе заготовили почти 12 тысяч тонн дикоросов.

На развитие сферы заготовки и переработки дикоросов областные власти направили 20,5 миллиона рублей, поддержав 12 бизнес-проектов.

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