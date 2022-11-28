Артема Усса, сына губернатора Красноярского края, отправили из тюрьмы под домашний арест

Задержанного сына губернатора Красноярского края отпустили в Италии под домашний арест, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.

На него уже одели электронный браслет, который Усс обязан носить до завершения рассмотрения вопроса о его экстрадиции в США. Ему и еще пяти россиянам предъявлены обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.

Напомним, Усса задержали в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября. Он намеревался вылететь из Италии в Турцию, но в итоге более месяца провел в тюрьме северного города Бусто-Арсицио. По закону американская сторона должна для экстрадиции предоставить итальянскому правосудию материалы дела в течение полутора месяцев.

Другой обвиняемый — Юрий Орехов — тогда же был взят под стражу в Германии. Ему предъявили такие же обвинения.

Усс Артем Александрович родился 22 апреля 1982 года. Сын губернатора Красноярского края Александра Усса. С ноября 2014 по июль 2019 года владел компанией «Сибирская земля» (покупка и продажа недвижимости). В 2015–2016 годах — совладелец компаний «СМ.Сити» (финансовые услуги) и «Новый город» (заказчик-застройщик). Позже руководил представительством акционерного общества SAA Swiss Avia AG (рекламные агентства).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ему принадлежит 38,7% компании «Сибуголь». Заказчики компании — администрации города Сорска, Приискового сельсовета и Орджоникидзевского района Республики Хакасия. В Красноярском крае компания получала заказы от Балахтинской районной больницы и муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства». По федеральных данным СМИ, Артем Усс также владеет отелями на итальянском острове Сардиния — «Сан Диего» и «Дон Диего».

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