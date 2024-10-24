Губернатор на форуме «Учебная Сибирь» обозначил задачи развития образования

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в пленарном заседании «Образование для экономики. Национальные проекты 2030: «Кадры» и «Молодёжь и дети»» в первый день Международного форума-выставки «Учсиб-2024».

Он отметил, что обсуждаемая тема является крайне актуальной. По слова главы региона, во всех отраслях экономики, столкнувшихся с демографическими вызовами, замечается нехватка кадров. В Новосибирской области, несмотря на разнообразие отраслей, такой проблемы не избегает ни одна сфера. Однако работодатели всё активнее участвуют в решении этой задачи. За последние несколько лет сделано много благодаря Национальным проектам и программам. Особую благодарность Андрей Травников выразил федеральным министерствам и Правительству России за изменение системы распределения контрольных цифр в пользу региональных вузов, отметив, что в нашей области за последние пять лет количество бюджетных мест по востребованным специальностям увеличилось практически в полтора раза. Также наблюдается рост в среднем профессиональном образовании. Реформа учебных планов и практик продолжается, но проблема не решена полностью, и есть возможности для улучшений. Введённая госинформационная система кадрового прогнозирования призвана активировать участие работодателей, однако лишь один из десяти предприятий вовлечён в этот процесс. Без создания мотивационных условий задача будет затруднена.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ Наталья Кравченко указала на важность технологического суверенитета и роли образования в этом процессе. Она отметила, что необходимо поддерживать инженерную направленность молодежи и выстраивать взаимодействие между уровнями образования для достижения общих целей, подчеркнув приоритет Новосибирской области как интеллектуального центра. Участники заседания согласились, что новые национальные проекты поспособствуют укреплению связи между образовательными ступенями, от школы до вуза, акцентируя внимание на необходимости координации с работодателями для планирования программ и трудоустройства студентов.