Скоростной поезд для шлифования железнодорожных путей разработали в Новосибирске

Инженеры СГУПСа создали технологию, позволяющую увеличить производительность шлифования рельсов. Скоростной поезд будет выполнять эту работу со скоростью до 30 км. в час, то есть в четыре раза быстрее, чем сейчас. С такими показателями модель станет одной из самых высокопроизводительных в мире, превзойдя все зарубежные аналоги.
Разработку технологии студенты выполняли для машиностроительного комплекса АО «Синара Транспортные Машины» в новом инжиниринговом центре вуза «Транспортное машиностроение». Он создан для разработки уникальных отечественных путевых машин
— Наработки центра позволят ускорить ремонт путей, что окажет положительное влияние на содержание железнодорожной инфраструктуры, — отметил министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Министр добавил, что через наш регион проходит колоссальное количество грузов. Для бесперебойной работы железнодорожного транспорта, в числе прочего, необходимо постоянно повышать качество содержания самих путей.
Отечественную технологию скоростного шлифования планируется внедрить на сеть РЖД в 2027 году. Все испытания по отработке технологии и конструктивных решений по оборудованию проводятся на специально созданной рельсошлифовальной установке на полигоне вуза.
Ранее стало известно, что в октябре Западно-Сибирская железная дорога (ЗСЖД) осуществила рекордную перевозку пшеницы для Кубы: вес груза достиг 11,7 тысяч тонн.
Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.
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