Губернатор Новосибирской области ознакомился с разработками БАС участников проектно-образовательного интенсива «Остров»

На площадке НГПУ глава региона Андрей Травников пообщался с участниками финального этапа инженерных соревнований «Аддитивная фабрика БАС», осмотрел выставку функциональных прототипов беспилотных воздушных и наземных систем.

— Фондом Национальной технологической инициативой найден очень удачный формат, когда ежегодно проходит центральное мероприятие «Архипелаг». Новосибирская область принимала «Архипелаг» в минувшем году, и его основной темой были беспилотные авиационные системы. При этом, прежде чем провести центральный «Архипелаг», в этом году он пройдет на Сахалине, по всей стране проводятся интенсивы – «Острова» для того, чтобы участники могли приехать уже подготовленными, с новыми сформулированными идеями, предложениями, новым опытом. Сегодня здесь находятся инженеры, программисты, учёные завтрашнего дня, педагоги, которые будут готовить новых инноваторов. Это вклад в наше будущее технологическое лидерство, – отметил губернатор.