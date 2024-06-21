Губернатор Новосибирской области ознакомился с разработками БАС участников проектно-образовательного интенсива «Остров»

На площадке НГПУ глава региона Андрей Травников пообщался с участниками финального этапа инженерных соревнований «Аддитивная фабрика БАС», осмотрел выставку функциональных прототипов беспилотных воздушных и наземных систем.
— Фондом Национальной технологической инициативой найден очень удачный формат, когда ежегодно проходит центральное мероприятие «Архипелаг». Новосибирская область принимала «Архипелаг» в минувшем году, и его основной темой были беспилотные авиационные системы. При этом, прежде чем провести центральный «Архипелаг», в этом году он пройдет на Сахалине, по всей стране проводятся интенсивы – «Острова» для того, чтобы участники могли приехать уже подготовленными, с новыми сформулированными идеями, предложениями, новым опытом. Сегодня здесь находятся инженеры, программисты, учёные завтрашнего дня, педагоги, которые будут готовить новых инноваторов. Это вклад в наше будущее технологическое лидерство, – отметил губернатор.
Фото с сайта правительства НСО
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru