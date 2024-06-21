После пожара на складе в городе Обь возбуждено уголовное дело

Прокуратура признала законным возбуждение и взяла на контроль ход расследования уголовного дела по возгоранию складского помещения в городе Обь. В пожаре погиб работник компании ООО «СибВторРесурс».

— Следователем СУ СК РФ по Новосибирской области в отношении ответственного лица компании «СибВторРесурс» возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, что пожар произошел по адресу: ул. Арсенальная, д. 1, корп. 5, при выполнении утилизации вторичного сырья. За час пожар был локализован. Еще через 3 минуты огнеборцы ликвидировали открытое горение. Площадь пожара уточняется. в тушении огня были задействованы 32 человека и 9 единиц техники.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура организовала проверку возгорания складского помещения в Оби.