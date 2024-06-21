Жители села под Новосибирском потребовали отменить фестиваль «Индия»

Жители села Завьялово Новосибирской области разместили петицию на сайте change.org. Люди требуют запретить проведение рядом с селом фестиваля «Индия», который намечен на ближайшие выходные.

— Фестиваль «Индия», который ежегодно проводится в нашем селе, вызывает у нас множество проблем и беспокойств. Вместо культурного и веселого мероприятия, он превратился в источник хаоса и беспорядка. С момента появления этого фестиваля мы сталкиваемся с рядом серьезных проблем, — говорится в петиции. — Странные обряды, которые там проводятся, вызывают тревогу у местных жителей. Такие действия противоречат нашим культурным и моральным ценностям. Православная община Искитимского района не раз обращалась во все инстанции с просьбой прекратить проведение сборищ, где разрушаются традиционные христианские ценности.

Жители Завьялово в петиции также заявляют, что после окончания фестиваля на территории остаются горы мусора, который организаторы не убирают.

— Это наносит огромный вред природе, загрязняет уникальный Караканский бор и губит флору и фауну! Мы неоднократно обращались в полицию, но наши жалобы остаются без должного внимания, — возмущаются сельчане.

В петиции жители обращаются к прокурору, главе ГУ МВД и губернатору Новосибирской области, а также министру культуры региона и главе Искитимского района. На момент подготовки статьи ее подписали 6 человек.

Экс-директор базы отдыха Института теплофизики СО РАН «Сосновый бор» Дарья Алексеева пояснила Infopro54, что борется с фестивалем «Индия» уже 15 лет.

— Ранее они размещались рядом с забором базы отдыха. После долгого хождения по инстанциям мне удалось добиться, чтобы они переехали на другую площадку, но ситуацию это не изменило, — поясняет собеседница Infopro54. — Сейчас они находится на берегу в трех км от села Завьялово. Организаторы огораживают площадку, делают платный вход, устанавливают сцены и в течении двух ночей по ушам долбит громкая музыка, так как по воде она расходится очень далеко, в нарушение федерального «закона о тишине».

По ее словам, обращения в правоохранительные органы ничего не дают.

— Полиция приезжает днем, когда все чинно-благородно, и поясняет нам, что люди занимаются йогой. Ночью на вызов никто выезжать не хочет, — комментирует Дарья Алексеева. — В Искитимском РОВД нам заявляют. что сейчас фестивальная площадка находится на неподведомственной им территории, а в Ордынском РОВД, что им не на чем приехать с того берега.

Редакция Infopro54 обратилась к организаторам сибирского фестиваля электронной музыки «Индия» за комментарием по ситуации. Представитель организаторов Дмитрий Ким подтвердил, что мероприятие проходит пятнадцатый год. По его словам, отдых организован в виде семейного кемпинга, где собираются люди по интересам, чтобы отдохнуть на природе, послушать музыку, сходить на различные мастер-классы.

— Вначале фестиваль проходил рядом с селом Завьялово, но когда начались конфликты с местными жителями, мероприятие перенесли подальше в лес, и сейчас площадка находится за десятки км от ближайших населенных пунктов. По идее, до них музыка не должна доноситься, там более в лесу, — отметил Дмитрий Ким. — В любом случае, мы примем эту информацию во внимание и сегодня сделаем музыку тише, чтобы она не мешала жителям. Есть предположение, что люди не слышат музыку, а просто знают, что там проходит это мероприятие и оно им не нравится.

Собеседник Infopro54 заявил, что проведение фестиваля «Индия» согласовано с МВД и всеми инстанциями, а после завершения мероприятия с территории вывозится несколько грузовых машин мусора. Соответствующий фотоотчет выкладывается в группу фестиваля.

— У нас нет никаких претензий к жителям села, и нет с ними конфликтов. Возможно, каким-то инициативным людям что-то не понравилось, и они пишут петиции, —комментирует Ким. — Естественно, мы не следим за каждым человеком, но порядок на площадке соблюдается и никаких инцидентов на мероприятия не бывает. Еще раз подчеркиваю, что с сегодняшнего вечера мы сделаем музыку потише, чтобы избежать конфликтов с местными жителями.

Ранее редакция сообщала о том, что на «Черника Music Fest» в Новосибирске за медицинской помощью обратились 30 человек.