Губернатор Новосибирской области поддержит участие Омска в МЧМ-2023

Глава региона Андрей Травников прокомментировал инициативу по присоединению Омска к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Пока мы ориентируемся на официальную информацию, которая у нас есть, о том, что все игры чемпионата пройдут в Новосибирске и, безусловно, Новосибирск к этому будет полностью готов. Что касается информации об участии Омска. Если эта инициатива продвигается чтобы ускорить финансирование строительства новой арены в Омске, и для этого есть какие-то шансы, то такую инициативу, по моему мнению, стоит поддержать. Сейчас омские болельщики остались без домашних игр, и пока даже нет информации, когда проблема будет решена. Причем наш давний и принципиальный соперник – команда «Авангард» – единственная в КХЛ оказалась в такой ситуации. Принцип «У соседа корова сдохла, значит у нас праздник» неприемлем для сибиряков. Если участие в чемпионате как-то сможет поспособствовать решению проблемы соседей – это здорово, — сказал Андрей Травников.

Глава региона подчеркнул, что, в любом случае, в Новосибирске все планы по развитию спортивной, транспортной и другой инфраструктуры к Чемпионату будут реализованы.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области