 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Губернатор Новосибирской области поддержит участие Омска в МЧМ-2023

Пока власти региона ориентируются на официальную информацию.
  • 13/12/2018, 13:34
G8r_O7e2XXM

Глава региона Андрей Травников прокомментировал инициативу по присоединению Омска к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Пока мы ориентируемся на официальную информацию, которая у нас есть, о том, что все игры чемпионата пройдут в Новосибирске и, безусловно, Новосибирск к этому будет полностью готов. Что касается информации об участии Омска. Если эта инициатива продвигается чтобы ускорить финансирование строительства новой арены в Омске, и для этого есть какие-то шансы, то такую инициативу, по моему мнению, стоит поддержать. Сейчас омские болельщики остались без домашних игр, и пока даже нет информации, когда проблема будет решена. Причем наш давний и принципиальный соперник – команда «Авангард» – единственная в КХЛ оказалась в такой ситуации. Принцип «У соседа корова сдохла, значит у нас праздник» неприемлем для сибиряков. Если участие в чемпионате как-то сможет поспособствовать решению проблемы соседей – это здорово, — сказал Андрей Травников.

Глава региона подчеркнул, что, в любом случае, в Новосибирске все планы по развитию спортивной, транспортной и другой инфраструктуры к Чемпионату будут реализованы.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Популярное с сайта

Сибирские ученые разработали новый материал для полного выделения водорода из любой смеси газов

12/12/2018, 17:34
С его помощью можно решить проблему, например, переработки попутных газов на отдаленных или морских месторождениях.

СГК предложила региону перейти на «метод альтернативной котельной»

12/12/2018, 17:20
Акционеры компании готовы вкладывать инвестиции в теплосистему региона, но им нужны гарантии возврата вложенных средств.

В правительстве региона заверили, что Омск не рассматривался в качестве допплощадки для проведения МЧМ-2023

12/12/2018, 16:13
Согласно всем официальным документам, площадкой молодежного Чемпионата является Новосибирск.

Актуальный разговор

Вовлеченность новосибирцев в фитнес-услуги составляет всего 3%

Все материалы
Новости

Инновации — новый виток развития

13/12/2018, 14:37

Андрей Травников возглавил наблюдательный совет НГУ

13/12/2018, 13:50

Новая линия по производству вакцины против гепатита А открылась в наукограде Кольцово

13/12/2018, 13:30

Региональное правительство ликвидировало АО «Экооператор»

13/12/2018, 12:04

Регулярные рейсы из Толмачёво в Камрань будут выполняться с 16 декабря

13/12/2018, 11:13

Сибирские ученые разработали новый материал для полного выделения водорода из любой смеси газов

12/12/2018, 17:34

СГК предложила региону перейти на «метод альтернативной котельной»

12/12/2018, 17:20

В правительстве региона заверили, что Омск не рассматривался в качестве допплощадки для проведения МЧМ-2023

12/12/2018, 16:13

Ключевые проблемы защиты критической информационной инфраструктуры обсудили в Новосибирске

12/12/2018, 15:30

Предприятия пищевой промышленности отгрузили товаров почти на 99 млрд рублей

12/12/2018, 14:27

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×