Губернатор Новосибирской области заявил о заинтересованности региона в расширении сотрудничества в рамках ЕАЭС

Глава региона подчеркнул, что Новосибирская область стала постоянной площадкой проведения международной конференции по экспорту не случайно. Наш регион, по его словам, крупнейший за Уралом транспортно-логистический хаб, в котором сходятся торговые пути в направлениях Север-Юг и Запад-Восток, обеспечены автомобильный и железнодорожный выходы в Казахстан и страны Средней Азии, представлены все виды транспорта.

— Мы занимаем первое место в Сибирском федеральном округе по автотранспортному грузообороту и входим в пятёрку регионов-лидеров в нашей стране по железнодорожным перевозкам, — отметил Андрей Травников. — В Новосибирской области сосредоточены крупные распределительные центры всех сетей и маркет-плейсов, работающих в России, действуют пять контейнерных терминалов. Один из приоритетов экономического развития Новосибирской области – наращивание экспортного потенциала. Наиболее интересные для нас направления сотрудничества с зарубежными партнёрами – медицинский туризм, экспорт образовательных услуг, IT-технологий, продукции агропромышленного комплекса. Три страны Евразийского экономического союза – в числе ведущих торговых партнёров Новосибирской области по экспорту – Казахстан, Белоруссия и Киргизия, и мы заинтересованы в существенном расширении этого сотрудничества. Поэтому правительство Новосибирской области всесторонне поддерживает экспортёров. Меры господдержки для выхода на зарубежные рынки получили более 600 компаний среднего и малого бизнеса.