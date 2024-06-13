Гастроэнтеролог рассказала новосибирцам, как собрать аптечку для отпуска

Летом жизнь наполнена яркими событиями. Это теплое солнышко, хорошее настроение, дачные дела, пора шашлыков и долгожданных отпусков.

Но также лето ― это череда нежелательных проявлений, к которым люди зачастую не готовы.

Врач-гастроэнтеролог Елена Ержанова поделилась с нашими читателями полезными советами и рекомендациями, что необходимо иметь в аптечке в летний период.

1.Средство от рвоты (отравления).

― Сорбенты.

Применяются при любых отравлениях, а также при возникновении аллергической реакции. Применять между приемами пищи и не совмещать с другими препаратами, перерыв минимум 1 час.

В первый день отравления и еще 3-5 дней.

― Электролиты.

Если многократная рвота или понос, то параллельно стоит принимать электролиты. Пить мелкими глотками иначе можно спровоцировать рвоту.

Сразу после рвоты воду не пить, выждать 20 минут и потом пить маленькими глотками.

2. Средство от кишечной инфекции.

Сахаромицеты буларди в виде препарата. Для нормализации микробиоты и стула.

3. Средство при солнечном ожоге – витамин Д 50000 ЕД однократно.

4. Средство при переедании.

При употреблении незнакомой пищи или шашлыков и другой тяжелой непривычной пищи обязательно подготовьте многокомпонентные пищеварительные ферменты по 1-2 капсуле во время или после приема пищи.

5. Средство от аллергии.

Аллергии на отдыхе встречаются часто. Это может быть аллергия на непривычные продукты питания, или новые растения, укусы насекомых, а в теплых морях – медуз.

Необходимо взять с собой противоаллергические таблетки не вызывающие сонливость.

* Дополнительно можно взять: гормональные таблетки — преднизолон или метипред. Эти лекарства могут спасти вам жизнь при крайне тяжелой аллергии, а еще в случае атак медуз, они часто обитают в теплых водоемах

6. Средства от укачивания.

Если вас постоянно укачивает в транспорте, то вам необходимо заняться своим желчеоттоком.

7. Средства от температуры на основе ибупрофена или парацетамола.

Эти препараты могут пригодится при солнечном ожоге, кишечных инфекциях и вирусах.

Если вы планируете лететь за границу, то обязательно уточните возможность вывоза определенных медицинских препаратов.

Мы желаем вам хорошего летнего отдыха и насыщенных путешествий.