Гастроэнтеролог рассказала новосибирцам, как собрать аптечку для отпуска

Летом жизнь наполнена яркими событиями. Это теплое солнышко, хорошее настроение, дачные дела, пора шашлыков и долгожданных отпусков.
Но также лето ― это череда нежелательных проявлений, к которым люди зачастую не готовы.
Врач-гастроэнтеролог Елена Ержанова поделилась с нашими читателями полезными советами и рекомендациями, что необходимо иметь в аптечке в летний период.
1.Средство от рвоты (отравления).
― Сорбенты.
Применяются при любых отравлениях, а также при возникновении аллергической реакции. Применять между приемами пищи и не совмещать с другими препаратами, перерыв минимум 1 час.
В первый день отравления и еще 3-5 дней.
― Электролиты.
Если многократная рвота или понос, то параллельно стоит принимать электролиты. Пить мелкими глотками иначе можно спровоцировать рвоту.
Сразу после рвоты воду не пить, выждать 20 минут и потом пить маленькими глотками.
2. Средство от кишечной инфекции.
Сахаромицеты буларди в виде препарата. Для нормализации микробиоты и стула.
3. Средство при солнечном ожоге – витамин Д 50000 ЕД однократно.
4. Средство при переедании.
При употреблении незнакомой пищи или шашлыков и другой тяжелой непривычной пищи обязательно подготовьте многокомпонентные пищеварительные ферменты по 1-2 капсуле во время или после приема пищи.
5. Средство от аллергии.
Аллергии на отдыхе встречаются часто. Это может быть аллергия на непривычные продукты питания, или новые растения, укусы насекомых, а в теплых морях – медуз.
Необходимо взять с собой противоаллергические таблетки не вызывающие сонливость.
* Дополнительно можно взять: гормональные таблетки — преднизолон или метипред. Эти лекарства могут спасти вам жизнь при крайне тяжелой аллергии, а еще в случае атак медуз, они часто обитают в теплых водоемах
6. Средства от укачивания.
Если вас постоянно укачивает в транспорте, то вам необходимо заняться своим желчеоттоком.
7. Средства от температуры на основе ибупрофена или парацетамола.
Эти препараты могут пригодится при солнечном ожоге, кишечных инфекциях и вирусах.
Если вы планируете лететь за границу, то обязательно уточните возможность вывоза определенных медицинских препаратов.
Мы желаем вам хорошего летнего отдыха и насыщенных путешествий.
Фото сгенировано нейросетью Kandinsky.
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