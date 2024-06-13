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Некоторые банки Новосибирска приостановили продажу долларов и евро

  • 13/06/2024, 15:45
Автор: Юлия Данилова
Некоторые банки Новосибирска приостановили продажу долларов и евро
Эксперт не исключает, что новые санкции ударят по бизнесу: они могут привести к падению экспортно-импортных операций на 10-25% в перспективе полугода.

С 12 июня под санкции США попали Мосбиржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Как сразу заявили федеральные эксперты, сделки с долларом и евро теперь могут уйти на внебиржевой рынок. В мае на них приходились более 50% общего объема торгов. Федеральные СМИ и телеграм-каналы сообщили, что в Москве резко вырос спрос на валюту — и к вечеру 12 июня банки продавали доллары по 200 рублей. Мосбиржа опубликовала релиз о том, что прекращает с 13 июня торговать долларами и евро.

— На валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро, — уточнили в пресс-службе.

Резких скачков курса доллара в Новосибирске пока не было. По данным BFM-Новосибирск, в большинстве обменников американскую валюту продают по цене 92-100 рублей. Цена покупки — от 70 до 89 рублей. При этом банки предупреждают, что информация о курсах валют является справочной. В нескольких банках новосибирцам, с которыми общался журналист издания, валюту купить не удалось. По данным источника Infopro54 на банковском рынке, приостановки продаж валюты в Новосибирске единичны. По его словам, верхняя цена продажи доллара в банках Новосибирска также составляет около 100 рублей, евро — 99 рублей. У населения банки покупают доллар по цене до 90 рублей, евро — до 95 рублей.

— У меня нет информации о проблемах с покупкой/продажей валюты в городе. Если какой-то банк ее не продает, то вполне можно перейти в другой и совершить необходимую операцию. Ажиотажа нет, — отметил собеседник Infopro54.

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Новосибирские компании-участники ВЭД пока затрудняются комментировать ситуацию с валютными санкциями. Как отметили опрошенные Infopro54 предприниматели, расчеты с КНР пока проходят. Для более детальной оценки влияния этого пакета санкций на экономику внешнеторговых операций нужны хотя бы несколько дней.

Впрочем, руководитель отдела ВЭД «Техногудс», заместитель руководителя комитета по ВЭД Новосибирского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Намер Ради оценивает перспективы достаточно пессимистично. По его словам, новые санкции США, фактически лишающие Россию основной части биржевого валютного рынка, окажут значительное влияние на деятельность участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Эксперт предположил, какие последствия могут оказать эти решения на деятельность участников ВЭД:

  • Повышение издержек на валютные операции. Уход торгов с долларом и евро на внебиржевой рынок приведет к снижению ликвидности и прозрачности, что, в свою очередь, может привести к повышению спредов (разницы между ценой покупки и продажи валюты) и, следовательно, к увеличению издержек на валютные операции для участников ВЭД.
  • Риски неисполнения контрактов. Снижение ликвидности внебиржевого валютного рынка может увеличить риски неисполнения контрактов, поскольку участникам ВЭД может быть сложнее найти контрагентов для совершения валютных сделок.
  • Затруднения в проведении международных расчетов. Участникам ВЭД может быть сложнее проводить международные расчеты, поскольку банки могут стать более осторожными при проведении валютных операций с российскими компаниями из-за риска попасть под санкции.

Он также проанализировал, какие действия могут предпринять новосибирские компании, чтобы смягчить влияние санкций.

  • Диверсификация валютных рисков. Рассмотреть возможность использования других валют, таких как китайский юань или турецкая лира, для расчетов с зарубежными партнерами.
  • Хеджирование валютных рисков. Использовать инструменты хеджирования, такие как форвардные контракты и валютные опционы, для защиты от неблагоприятных колебаний валютных курсов.
  • Создание счетов в зарубежных банках. Открыть счета в банках, не подверженных санкциям, для облегчения международных расчетов.
  • Поиск альтернативных поставщиков и рынков сбыта. Рассмотреть возможность работы с поставщиками и рынками сбыта в странах, не присоединившихся к санкциям.
  • Локализация производства. По возможности рассмотреть локализацию производства в России, чтобы снизить зависимость от импорта и валютных рисков.

Смена логистики во внешнеэкономической деятельности принесла много плюсов Новосибирску

Смена логистики во внешнеэкономической деятельности принесла много плюсов Новосибирску

— Если говорить о глобальном влиянии этого пакета санкций на рынок РФ, то возрастет риск обрушения экспорта и импорта в пределах 10-25% в перспективе полугода из-за невозможности оплачивать внешнеторговые операции в долларах и евро, что может привести к дефициту критического импорта, затормозив инвестиционную активность, — не исключает Намер Ради. — Могут упасть экспортные доходы. То есть вероятен сценарий Ирана в первые годы после жестких санкций. Дефицит импорта может обострить инфляционные процессы внутри РФ из-за профицита рублевой денежной массы и отсутствия точек распределения денежной массы. Теоретически расчеты по внешнеторговым контрактам можно проводить вне контура Мосбиржи через различные механизмы внебиржевого рынка, но все зависит от специфики контрактов. Крупные контрагенты будут избегать подобных схем

Напомним, ЦБ еще осенью 2022 года разработал документ, регламентирующий порядок установки официального курса иностранных валют по отношению к рублю. Они будут определяться на основе сделок, «представленных в Банк России в составе отчетности кредитных организаций» либо полученных «в рамках доступа к цифровым платформам внебиржевых торгов». По данным пресс-службы Банка России, сейчас компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в этих валютах на счетах и вкладах остаются сохранными. По ним сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный регулятором.

Ранее редакция сообщала о том, что клиринговый центр для проведения взаиморасчетов с Китаем предлагают создать в России.

Фото freepik, автор 8photo.

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Рубрики : Финансы Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : санкции США запрет операция с долларом внешнеторговая деятельность


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