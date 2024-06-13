Некоторые банки Новосибирска приостановили продажу долларов и евро

С 12 июня под санкции США попали Мосбиржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Как сразу заявили федеральные эксперты, сделки с долларом и евро теперь могут уйти на внебиржевой рынок. В мае на них приходились более 50% общего объема торгов. Федеральные СМИ и телеграм-каналы сообщили, что в Москве резко вырос спрос на валюту — и к вечеру 12 июня банки продавали доллары по 200 рублей. Мосбиржа опубликовала релиз о том, что прекращает с 13 июня торговать долларами и евро.
— На валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро, — уточнили в пресс-службе.
Резких скачков курса доллара в Новосибирске пока не было. По данным BFM-Новосибирск, в большинстве обменников американскую валюту продают по цене 92-100 рублей. Цена покупки — от 70 до 89 рублей. При этом банки предупреждают, что информация о курсах валют является справочной. В нескольких банках новосибирцам, с которыми общался журналист издания, валюту купить не удалось. По данным источника Infopro54 на банковском рынке, приостановки продаж валюты в Новосибирске единичны. По его словам, верхняя цена продажи доллара в банках Новосибирска также составляет около 100 рублей, евро — 99 рублей. У населения банки покупают доллар по цене до 90 рублей, евро — до 95 рублей.
— У меня нет информации о проблемах с покупкой/продажей валюты в городе. Если какой-то банк ее не продает, то вполне можно перейти в другой и совершить необходимую операцию. Ажиотажа нет, — отметил собеседник Infopro54.
Впрочем, руководитель отдела ВЭД «Техногудс», заместитель руководителя комитета по ВЭД Новосибирского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Намер Ради оценивает перспективы достаточно пессимистично. По его словам, новые санкции США, фактически лишающие Россию основной части биржевого валютного рынка, окажут значительное влияние на деятельность участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
Эксперт предположил, какие последствия могут оказать эти решения на деятельность участников ВЭД:
Он также проанализировал, какие действия могут предпринять новосибирские компании, чтобы смягчить влияние санкций.
Напомним, ЦБ еще осенью 2022 года разработал документ, регламентирующий порядок установки официального курса иностранных валют по отношению к рублю. Они будут определяться на основе сделок, «представленных в Банк России в составе отчетности кредитных организаций» либо полученных «в рамках доступа к цифровым платформам внебиржевых торгов». По данным пресс-службы Банка России, сейчас компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в этих валютах на счетах и вкладах остаются сохранными. По ним сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный регулятором.
Ранее редакция сообщала о том, что клиринговый центр для проведения взаиморасчетов с Китаем предлагают создать в России.
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