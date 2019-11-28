Швейные предприятия региона представили свою продукцию на международной выставке

Уже в 8-й раз в Москве проходит одно из ключевых событий российской индустрии моды – Международная выставка-платформа для легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru, сообщили в пресс-службе Новосибирского областного центра развития промышленности и предпринимательства.

— Эта площадка дает возможность провести деловые встречи между представителями производственных компаний и заказчиками. Таким образом, каждый участник получает возможность найти надежного делового партнера и заключить выгодный контракт, — говорится в сообщении пресс-службы.

В НОЦРПП рассказали, что Новосибирскую область на выставке представили ООО «Шапки и шляпки» с брендом «Чудо-кроха», ООО «Удачный выбор» с брендом «HAPPY CHOICE», ИП Кивест Алена с брендом «Ellcora», ИП Балаганский Денис с брендом «Bellovera», ИП Примак Оксана.

— Благодаря участию в выставке участники успешно представили свои товары и услуги на международной выставке, приняли продуктивное участие в деловой программе, проходящей в рамках выставки, получили уникальную возможность обмена опытом и контактами с зарубежными коллегами, а также с представителями других регионов Российской Федерации. Всё это способствовало заключению новых договоренностей и сделок, позволяющих СМиСП Новосибирской области продвинуть свои товары и услуги на российские региональные рынки, сократить сроки вывода на рынок новой продукции и масштабировать бизнес, — подчеркнули в пресс-службе.

Фото предоставлено пресс-службой ГУП НСО «НОЦРПП»