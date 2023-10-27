Губернатор поставил новые задачи по развитию дорожно-транспортного комплекса региона на три года

Профессиональный праздник – не только повод сказать «спасибо» специалистам отрасли за работу, но и возможность обозначить новые перспективные направления развития.

Губернатор Андрей Травников во время торжественного мероприятия поблагодарил работников дорожного хозяйства и транспортной сферы за плодотворный труд и успешное решение ранее поставленных задач и перечислил новые, – на ближайшую трёхлетку.

В приоритетах – наращивание объёмов дорожного ремонта и строительства, повышение качества содержания дорог и перезагрузка сферы общественного транспорта в муниципалитетах области.

«В дорожном ремонте и строительстве важно не снижать объёмы работ, а только увеличивать их. К примеру, в отношении Новосибирска в проекте бюджета уже это закладываем. Необходимо дальнейшее обновление транспорта – и городского, и на селе, и пригородного сообщения – электричек. Практически по всем направлениям большая программа по обновлению подвижного состава общественного транспорта. На что особенно обратил бы внимание, к чему ещё по-жёсткому не подходили – качество содержания дорог. Надо признать: если в качестве ремонта и строительства явный результат наблюдаем и продолжаем двигаться дальше, то в качестве содержания дорог и территорий ещё догонять и догонять. Я лично буду обращать на это максимальное внимание. Это первое. И второе, – полная перезагрузка сферы общественного транспорта в наших муниципалитетах. И это не только обновление подвижного состава, но и повышение качества обслуживания пассажиров в виде удобных маршрутов, прозрачной системы финансовых взаимоотношений, внедрения новых современных систем расчётов. Это тренд ближайших двух-трёх лет», – заявил губернатор.

Андрей Травников акцентировал внимание: это не просто планы, а подтверждённая реальность, закреплённая контрактами и бюджетными решениями, региональными программами. Например, два года назад была согласована большая программа по развитию пригородного сообщения, и она будет продолжаться.

«Эта работа, конечно, касается и авиационного транспорта. В связи с тем, что Новосибирская область – мультимодальный транспортный узел, нужно думать о повышении транспортной доступности для пассажиров к стремительно растущему авиационному хабу – аэропорту Толмачёво. Это наша общая задача», – обозначил ещё одно направление работы губернатор.

Поставленные задачи будут выполнены. Транспортники и дорожники уже доказывали, что умеют эффективно работать.