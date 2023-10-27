Раздавать земельные участки планируют героям СВО в Новосибирской области

На сессии Заксобрания Новосибирской области приняли поправки в закон. Право на бесплатные земельные участки появилось у бойцов, отправившихся на спецоперацию из Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

Будут выделены льготные категории, в число которых входят семьи, где есть бойцы, погибшие в зоне специальной военной операции. Им выдача земли будет производиться в приоритетном порядке. Также в это число входят военные, награжденные Звездой Героя Российской Федерации или иными боевыми орденами.

Напомним, председатель аграрного комитета регионального парламента Денис Субботин на октябрьском заседании комитета по АПК говорил, что сегодня в очереди на получение льготных земельных участков в области уже стоят около 40 тысяч человек.

— У нас сейчас нет информации, сколько людей будут награждены орденами и получат звание Героя РФ, может, не стоит самим себя обманывать? У нас до сих пор не получили льготную землю все участники боевых действий в Афганистане и Чечне. Если льготники запросят участки в отдаленных районах области, то это одно, а если в Новосибирском районе? Может, нам следует сразу учесть в бюджете компенсацию — денежные выплаты — вместо земли? — предлагал Субботин.

Ранее редакция сообщала о том, что землю для льготников можно поискать в заброшенных деревнях.