Мэрия объединила две дорожные организации в Первомайке

В Новосибирске принято решение о реорганизации муниципального казенного учреждения (МКУ) города Новосибирска «Первомайское» в форме присоединения к нему муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 5», расположенное также в Первомайском районе. Соответствующее постановление размещено на сайте мэрии.

— Реорганизовать муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Первомайское», в форме присоединения к нему МКУ города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 5» <…> с переходом всех прав и обязанностей присоединяемого учреждения, сохранением наименования, цели, предмета и видов деятельности муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Первомайское», — говорится в документе.

Как уточнили в мэрии на запрос Infopro54, МКУ «ДЭУ-5» отвечало за содержание автомобильных дорог общего пользования, на которых организовано движение общественного транспорта с учетом прилегающих газонов, остановок общественного транспорта и иных элементов дорожной инфраструктуры.

МКУ «Первомайское» — за содержание остальных автомобильных дорого общего пользования, благоустройство территории Первомайского района города Новосибирска (сбор случайного мусора, ликвидация стихийных свалок, снос аварийного и ветхого жилья и иных капитальных и некапитальных сооружений, кошение травяного покрова в летнее время, исполнение наказов депутатов в отношении детских городков и площадок, возводимых с дальнейшим содержанием на муниципальной территории и другое), обеспечение деятельности администрации Первомайского района.

— В связи с нахождением данных учреждений на бюджетном финансировании в администрации Первомайского района, наличием в практической деятельности смежных функций по содержанию автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети, возможности комплексного, более эффективного использования имеющейся на балансе учреждений и привлекаемой сторонней техники на основе имеющегося опыта ряда районов города и рекомендациями департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса принято решение о их реорганизации путем присоединения одного к другому, — говорится в ответе.

Таким образом, на территории района будет функционировать одно учреждение, отвечающее за весь спектр услуг, касающихся дорожного хозяйства и благоустройства, находящихся в полномочиях районной администрации.

— Это позволит более эффективно использовать имеющиеся силы и средства, расходовать выделенные бюджетные средства, исключить дублирование работ, упорядочить обращения граждан по вопросам дорожного содержания автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, элементов дорожно-транспортной сети и благоустройства территорий района, — уточнили в мэрии.

Отмечается, что при проведении реорганизации планируется сократить две дублирующие должности (директора и главного бухгалтера) с предложением занять имеющиеся вакантные должности по своему функциональному предназначению. Все процедуры реорганизации будут осуществлены в соответствии с требованиями Трудового Кодекса РФ.

Напомним, до конца года мэрия Новосибирска планирует передать коммерческим организациям уборку улиц Жуковского, Кедровой, Кубовой, 1-го Мочищенского, Краснояровского и Дачного шоссе в Заельцовском районе, а также улиц Станционной в Ленинском районе города.

Ранее редакция сообщала, что от мэрии Новосибирска потребовали обновления подхода к работе коммунального комплекса.