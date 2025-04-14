Губернатор потребовал усилить работу по предупреждению пожаров на территории НСО

В ходе оперативного совещания в областном правительстве глава новосибирского МЧС, генерал-лейтенант Виктор Орлов, проинформировал губернатора Новосибирской области Андрея Травникова о первых жарких днях и повышенной пожарной опасности в регионе в минувшие выходные.

В области объявлено экстренное предупреждение о высокой, 4-го класса, пожароопасности. Из-за аномальной жары на прошлой неделе существенно возросло число возгораний – был потушен 601 пожар, причем более 80% из них были вызваны горением сухой травы. Обнаружение очагов огня велось с применением космического мониторинга и беспилотных летательных аппаратов.

— Первая неделя пожароопасного периода прошла относительно спокойно, хотя ситуация была напряженной из-за высокой температуры и сильного ветра в отдельных районах, — отметил Андрей Травников. — Риски остаются очень высокими, поэтому муниципалитетам необходимо активизировать профилактические меры. Следует извлечь уроки из этой напряженной недели, чтобы избежать трагических последствий, подобных тем, что уже произошли в других регионах страны. Прошу максимально мобилизоваться.

Глава региона призвал местные власти усилить обходы садовых обществ и населенных пунктов с целью информирования населения о пожарной опасности. Он также подчеркнул необходимость мобилизации сельскохозяйственных предприятий для предотвращения ландшафтных пожаров.