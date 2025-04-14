К электровакуумному заводу в Новосибирске подали четыре иска на 80 млн рублей

В арбитражный суд Новосибирской области поданы четыре иска к холдинговой компании «Новосибирский электровакуумный завод — Союз» (ХК ОАО «НЭВЗ-Союз»), которая занимается производством электронной аппаратуры. Инициатором этих исков выступило АО «НЭВЗ-Керамикс». Суть претензий пока не уточняется.

«НЭВЗ-Керамикс» — это совместный проект государственной корпорации «Роснано» и холдинговой компании «НЭВЗ-Союз», созданный в Новосибирске для изготовления продукции из наноструктурированной керамики. Первая очередь завода начала свою работу в 2012 году. Предприятие производит товары для различных отраслей: медицинской, энергетической, радиоэлектронной и машиностроительной.

По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «НЭВЗ-Керамикс» зарегистрировано в Новосибирске. Руководит компанией Вячеслав Курсаков.

Предприятие было создано в 2011 году группой компаний «Роснано» и «НЭВЗ-Союз». Оно занимается производством наноструктурированной керамики, которая находит применение в различных сферах: медицине, энергетике, радиоэлектронике и машиностроении. В 2021 году компания задекларировала убыток в размере 604,1 миллиона рублей, а её выручка составила 322,3 миллиона рублей. За следующие годы в открытом доступе данных о финансовом состоянии компании нет.

ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» создано в 1993 году. По состоянию на июнь 2024 года 47,18% компании принадлежат ЗАО «Эм Си Кей-Ипк», 8,42% — ООО «Фирма Днк ик», 7,18% — Виктору Медведко, 5,14% — Анатолию Семченко. Информация о собственниках ЗАО «Эм Си Кей-Ипк» с сентября 2022 года закрыта, ООО «Фирма Днк ик» — исключено из ЕГРЮЛ, как недействующее юрлицо. Компния не публиковала отчетность, начиная с 2022 год.

Ранее редакция сообщала о том, что экологические нарушения выявила прокуратура в работе новосибирского предприятия. Компания привела свою деятельность в соответствие с требованиями закона.