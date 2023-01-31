Губернатор Томской области принял отставку бизнес-омбудсмена Валерия Падерина

Губернатор Томской области Владимир Мазур принял отставку уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Валерия Падерина.

– Два срока в должности регионального бизнес-омбудсмена – это очень серьезное испытание, особенно в условиях сначала пандемии, а затем санкционных войн, – отметил Валерий Падерин. – Спасибо за поддержку предпринимателям, региональной власти, всем, с кем работал эти годы. Но жизнь не стоит на месте, продолжу карьеру в научно-образовательном комплексе.

Новый уполномоченный будет избран на конкурсной основе в марте, соответствующие процедуры проведет Законодательная Дума Томской области.

Падерин занимал должность с 2014 года. Новый уполномоченный будет избран в марте на конкурсной основе. Падерин будет исполнять обязанности до избрания нового бизнес-омбудсмена.

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