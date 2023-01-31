Андрей Травников — потенциальным оппонентам: «Пусть надежда умрет последней»

— Я уже свою позицию по поводу участия в выборах высказал, — сообщил он в ходе прямого эфира на ОТС. — Определенное решение есть — мое и президента, но раньше времени я его озвучивать не буду. Есть другие задачи, которые необходимо решать: хозяйственные вопросы, вопросы социально-экономического развития, помощь военнослужащим, участвующим в спецоперации. Зачем я будут отвлекаться на политические баталии? А если кого-то из оппонентов это (Вопрос, будет ли губернатор участвовать в выборах или нет. — Ред.) беспокоит, то могу сказать: «Пусть надежда умрет последней».

Это не первый раз, когда губернатор уходит от прямого ответа на вопрос о своем участии в выборах на следующий срок. Голосование пройдет в сентябре 2023 года в единый день голосования, но официально выборная кампания пока не стартовала.

В политической тусовке обсуждаются разные варианты развития событий. Часть политиков и экспертов отмечает недавнюю видеоконференцию президента России Владимира Путина и Андрея Травникова как поддержку новосибирского губернатора на следующий срок полномочий. С другой стороны, в соцсетях, в том числе с подачи ряда новосибирских общественников и политиков, обсуждаются варианты перехода Травникова в федеральные органы власти, а значит, появления в предвыборной гонке нового кандидата. Пока все подается в форме интригующих сообщений, со ссылкой на «достоверные источники», но фактически без конкретики.

Ранее редакция рассказывала о том, что Общественная палата Новосибирской области вышла с предложением об отмене выборов мэра Новосибирска.

Фото: скрин с эфира