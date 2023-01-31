В Томске тариф в городском электротранспорте с февраля изменится минимально

С 1 февраля в городских трамваях и троллейбусах стоимость проезда для томичей составит 25 рублей, для пенсионеров — 20 рублей.

— Принято решение о минимальном повышении тарифа в городском электротранспорте — всего на 1 рубль. Трамваи и троллейбусы, хоть и не заходят в новые районы города, но их маршруты покрывают значительную часть Томска, включая центр. Потому практически все томичи так или иначе могут им воспользоваться, — отметил Михаил Ратнер, исполняющий обязанности мэра Томска.

Сейчас стоимость проезда в городском электротранспорте составляет 24 рубля, для пенсионеров — 19 рублей. При этом вечерний тариф решено оставить без изменений — на уровне 30 рублей.

Изменение тарифа на проезд в общественном транспорте не коснется стоимости проездных билетов на городской электротранспорт. Единый проездной для пенсионеров всего 360 рублей Для школьников и студентов на месяц фактическая стоимость проездного сохранится на уровне 400 руб.

С сентября прошлого года по решению Михаила Ратнера была вдвое снижена цена проездного для школьников и студентов — с 800 до 400 рублей. В результате, такие проездные стали приобретать в 3-4 раза чаще. Единые проездные не имеют ограничений по количеству поездок, а купить их можно у кондукторов трамваев и троллейбусов, а также в кассе Трамвайно-троллейбусного управления.

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