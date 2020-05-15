Губернатор утвердил перечень отраслей новосибирской экономики, деятельность в которых приостановлена

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников постановлением от 15 мая 2020 № 168-п определил перечень отраслей экономики, деятельность в которых приостановлена (ограничена) любыми организациями, независимо от организационных форм и форм собственности и индивидуальными предпринимателями на территории Новосибирской области, что соответствует всем ранее установленным ограничениям деятельности на территории Новосибирской области.

Согласно документу, к ним относятся все организации культуры, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, деятельность по организации конференций и выставок, а также предприятия розничной торговли непродовольственными товарами.

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