В Новосибирской области стоимость минимального набора продуктов питания в апреле выросла на 4%

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в апреле 2020 года составила 4517,62 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 4%, а с начала года – на 8,1%, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, в структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 27,2%, на долю молочных продуктов приходится 20,9%, плодов и овощей – 17,7%, мяса и мясопродуктов – 16,9%, жиров – 4,9%, рыбы – 4,8%, чая, соли и специй – 3,6%, яиц – 2,1%, сахара и кондитерских изделий – 1,9%.

Отмечается, что среди регионов Сибирского федерального округа самая высокая стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по итогам прошедшего месяца сложилась в Красноярском крае (4923,53 рубля), самая низкая – в Омской области (3799,72 рубля).

Напомним, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящие в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления. Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания.

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