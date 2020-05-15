Как медикам получить стимулирующие выплаты?

— В регионе проводится вся необходимая работа по борьбе с коронавирусной инфекцией, пациенты выздоравливают и выписываются. Одна из актуальных тем на сегодняшний день – поддержка наших медицинских работников, которые находятся на самом острие, на переднем рубеже борьбы с коронавирусом. Те выплаты, которые доведены до региона – вовремя и в полном объеме направлены в медицинские учреждения. Этой работе мы уделяем повышенное внимание, относимся со всей серьезностью и максимальной ответственностью, — отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

По его словам, для оперативного реагирования на поступающие жалобы, связанные со стимулирующими выплатами, минздрав организовал горячую линию: 238-63-00, 238-63-01, 238-63-02.

В настоящий момент 4 144 сотрудника уже получили выплаты. Общий объем выплат – 51 млн рублей. Сейчас готовится заявка на июнь по выплатам за май.

В минздраве рассказали, что с 1 мая количество «коронавирусных» бригад увеличено до 22. Сотрудники таких бригад получают компенсационные выплаты на одну ставку с учетом всего отработанного времени. Врачи – в размере 50 тысяч рублей, фельдшеры – в размере 25 тысяч рублей без учета районного коэффициента. Если медики отработали больше, выплата пропорционально увеличивается. Если меньше, например, из-за отпуска или больничного, это также учитывается при расчете выплаты. Смена оплачивается полностью, независимо от количества выполненных выездов. Врачи «коронавирусных» бригад получили за апрель до 107 тысяч рублей, фельдшеры – до 47 тысяч рублей.

Бригадам инфекционного профиля, участвующим в оказании помощи пациентам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, надбавка начисляется в процентном отношении к среднемесячному доходу на территории региона. В Новосибирской области это 32 789 рублей. Уборщикам начисляется надбавка в размере 20% от этой суммы, в размере 40% – среднему медперсоналу, врачам – в размере 80%. Смены также оплачиваются полностью, независимо от количества выполненных выездов.

Остальные бригады, выполняющие неинфекционные вызовы, в случае работы с пациентом с коронавирусной инфекцией или пациентом из группы риска заражения получают надбавку за фактически отработанное время на этих вызовах.

Константин Хальзов подчеркнул, что все жалобы пациентов на качество оказания медицинских услуг проверяются специальной комиссией.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области