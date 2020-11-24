Квартира в новостройке всего от 5,7% годовых

Минимальная ставка 5,7% устанавливается при одновременном выполнении следующих условий:

сумма ипотечного кредита составляет более 2 млн рублей;

доход заемщика подтверждается справкой из пенсионного фонда;

оформляется договор страхования жизни и трудоспособности;

размер первоначального взноса составляет от 30%.

Льготная ипотека оформляется на срок от 3 до 30 лет, максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. В рамках госпрограммы можно приобрести жилье в многоквартирном доме у юридического лица или квартиру в строящемся доме, аккредитованном в Банке «Левобережный».

Программа льготной ипотеки действует до середины следующего года. Есть возможность использовать средства материнского капитала в качестве первоначального взноса.

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г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23; ул. Орджоникидзе, 33; ул. Кирова, 48; ул. Маяковского, 5;

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г. Бийск, ул. Васильева, 63а;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.

Также можно оставить онлайн-заявку на сайте, в интернет-банке или мобильном приложении BL-Online. Единая справочная служба банка: 8-800-3333-555.

Фото: пресс-служба банка