Квартира в новостройке всего от 5,7% годовых

Минимальная ставка 5,7% устанавливается при одновременном выполнении следующих условий:
Льготная ипотека оформляется на срок от 3 до 30 лет, максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. В рамках госпрограммы можно приобрести жилье в многоквартирном доме у юридического лица или квартиру в строящемся доме, аккредитованном в Банке «Левобережный».
Программа льготной ипотеки действует до середины следующего года. Есть возможность использовать средства материнского капитала в качестве первоначального взноса.
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г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23; ул. Орджоникидзе, 33; ул. Кирова, 48; ул. Маяковского, 5;
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г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
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г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;
г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
г. Бийск, ул. Васильева, 63а;
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.
Также можно оставить онлайн-заявку на сайте, в интернет-банке или мобильном приложении BL-Online. Единая справочная служба банка: 8-800-3333-555.
Фото: пресс-служба банка
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