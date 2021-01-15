Honda завершает продажи автомобилей в России

В декабре 2020 года Honda Motor объявила о намерении прекратить поставки автомобилей в Россию. Импорт прекратится с 2022 года, сообщили в пресс-службе автомобильного сайта Дром.

Количество проданных новых автомобилей Honda за последние три года сократилось в 4,5 раза. При этом спрос на поддержанные машины стабилен и равен 105 тысячам в год с 2018 года. К таким выводам пришли аналитики сайта, проанализировав собственную базу из почти 1 млн объявлений о продаже за последние пять лет.

— Интересная динамика в сегменте импортируемых пробежных автомобилей из Японии – количество предложений растет с 2016 года, несмотря на повышение пошлин и курса доллара, — констатируют эксперты.

Цены с 2015 года на автомобили Honda тоже сильно изменились. Средняя стоимость машины в салоне за пять лет выросла на 75% до 3 млн 50 тысяч рублей. Но важно помнить, что после 2015 года компания перестала продавать в России легковые модели Civic и Accord, оставив только кроссоверы. На вторичном рынке средняя цена марки выросла на 15% до 428 тысяч рублей. Самые популярные модели Honda: CR-V, Fit, Accord, Civic и HR-V.

Отмечается, что больше всего поклонников японской марки проживает в регионах Сибири и Дальнего Востока. Так в Приморье Honda занимает 11,7% доли рынка, в Бурятии – 10,8% Красноярском крае – 9,7%, Новосибирской области – 6,9%. В Москве и Санкт-Петербурге эта цифра равна лишь 1,4%.

— В условиях того, что именно в Западных регионах чаще продаются дилерские автомобили данная статистика весомый аргумент для ухода марки с российского рынка, — утверждают эксперты сайта Дром.

Руководитель проектов Дрома на европейской территории РФ Антон Серков считает. Что по мировым меркам российский рынок слишком специфичен и узок.